Какие машины ГИБДД останавливает чаще других

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал в беседе с агентством «Прайм», какие автомобили чаще всего привлекают внимание сотрудников ГИБДД.

По словам эксперта, повышенный интерес органов правопорядка обычно вызывает внешний облик автомобиля, а также поведение водителя, который им управляет.

Кроме того, не ускользают из поля зрения полицейских тонированные машины с изобилием наклеек и «псевдоспортивных элементов тюнинга». Также рискуют быть остановленными автомобили с явными признаками неисправности.

— Громкий выхлоп, грязные кузов и стекла. Конечно же, шины не по сезону тоже могут привлечь внимание, — добавляет Егор Васильев. — А если на вашем автомобиле установлены не предусмотренные автопроизводителем силовые бамперы, багажники и лебедки, то частые встречи с сотрудниками ГИБДД практически предрешены.

Повышает вероятность пообщаться с представителями власти на дороге и неправильный стиль вождения, ведь наметанный глаз сотрудника ДПС способен определить такого водителя даже в большом потоке машин. В связи с чем Васильев призвал соблюдать осторожность и быть законопослушными гражданами.

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