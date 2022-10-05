Бизнес-пакет РКО «Все включено»: полная свобода для вашего бизнеса

В бизнес-пакет входит открытие и ведение счета, подключенного к системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Также в рамках пакета предоставляется 50 платежей в месяц, переданных в банк через ДБО до 18:00. Стоимость последующих платежей – 25 рублей за шт.

Бесплатно осуществляются платежи на счета физических лиц на цели выплаты заработной платы, выплат социального характера и страховых возмещений, включая дивиденды. На иные цели можно переводить до 300 000 рублей в месяц без комиссии, при превышении суммы – по льготному тарифу 0,5% от суммы. Специальные условия предусмотрены и по снятию средств с расчетного счета, в зависимости от цели и суммы выплат.

Если среднедневной остаток на счете превышает 1 млн рублей, то за него взимается плата в размере 0,5% годовых.

Стоимость пакета «Все включено» – 6 970 рублей в месяц. Если у вас нет счета в банке, открыть его и подключить бизнес-пакет можно на сайте, в ОНЛАЙН-офисе или в офисах Банка «Левобережный». Для клиентов, имеющих расчетный счет, банк предлагает самые высокие ставки по депозитам.

Получить консультацию можно в единой справочной службе по номеру 8-800-3333-555 и у персонального менеджера.

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