Концепцию проспекта Карла Маркса сформирует архитектурное бюро из Белгорода

Победителем открытого конкурса мэрии Новосибирска по разработке концепции архитектурно-средового оформления проспекта Карла Маркса стало ООО «Архитектурное бюро Максима Воронина» (Белгородская область). Комиссия решила, что эта компания предложила лучшие условия исполнения контракта. Второе место у ФГБОУ «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» (НГУАДИ). Всего в конкурсе принимали участие 5 компаний.

Напомним, начальная максимальная цена контракта на выполнение работ по разработке концепции архитектурно — средового оформления проспекта Карла Маркса составляла 4,5 млн рублей. Источник финансирования: средства бюджета города Новосибирска на 2020 — 2021 финансовые годы. Исполнить контракт победитель должен до 31 марта 2021 года.

По проспекту Карла Маркса проходит один из «гостевых маршрутов», которые планируется создать в Новосибирске в преддверии Молодежного чемпионата мира по хоккею намеченного на январь 2023 года. Весной, по информации Infopro54, в мэрии обсуждалась возможность реализации на проспекте Карла Маркса пилотного проекта «Чистое небо». Эту же улицу планировалось включить в концессию по комплексному световому оформлению города.

Фото автора