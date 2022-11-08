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ВТБ узнал, как часто россияне пользуются кредитным картами

  • 08/11/2022, 15:00
Треть россиян, которые владеют кредитными картами, используют их несколько раз в месяц, более половины – погашают задолженность в беспроцентный период.

новости бизнесаОб этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного ВТБ среди клиентов российских банков.

По итогам исследования ВТБ, 29% владельцев кредитных карт оплачивают покупки ей несколько раз в месяц, 23% – несколько раз в неделю. Эти показатели практически совпадают с результатами прошлого года, при этом доля владельцев кредиток, которые расплачиваются ей не чаще одного раза в месяц, выросла с 18% до 22%. Каждый день используют ее 8% владельцев кредитных карт. Остальные – используют ее реже чем раз в полгода.

Значительно увеличилась доля кредитных карт с беспроцентным периодом. Доля пользователей, у которых он составляет 100 дней и более, возросла в 1,5 раза – с 25% до 38%. Доля карт с грейс-периодом до 60 дней снизилась на четверть – с 60% до 45%. Еще 17% держателей пользуются картами с льготным периодом от 60 до 99 дней.

«По данным нашего исследования, россияне сохраняют интерес к кредитным картам как регулярному средству платежа. Больше половины розничных клиентов-владельцев кредитных карт используют их несколько раз в месяц или даже в неделю. Это подтверждает достаточно высокую потребительскую активность, которая может усилиться в конце года, особенно с учетом сохранения текущего уровня ключевой ставки ЦБ РФ. Сейчас у клиентов популярны кредитные карты с грейс-периодом от 100 и более дней. При этом мы отмечаем, что клиенты стремятся погашать свою задолженность вовремя и не выходить за рамки льготного периода кредитования», — комментирует Сергей Дырин, главный аналитик розничного бизнеса ВТБ.

ВТБ запустил возможность оформления кредитной «Карты возможностей» на базе национальной платежной системы в марте 2022 года. За это время банк выдал более 550 тысяч кредитных карт «Мир», при этом четверть из них – цифровые. По итогам первого полугодия портфель кредитных карт банка вырос на 13%.

Беспроцентный период по кредитной «Карте возможностей» составляет до 110 дней на любые покупки и распространяется на снятие наличных и переводы, а максимальный кредитный лимит составляет 1 млн руб. Все держатели карты — участники бесплатной программы лояльности получают кешбэк до 3,5% в популярных категориях «Супермаркеты», «Кафе и рестораны», «Транспорт и такси», а также до 50% у партнеров банка. Выпуск и обслуживание «Карты Возможностей» бесплатны для всех клиентов.

*Опрос проводился аналитиками ВТБ в крупных городах России среди более чем 6 тысяч человек-клиентов различных банков и владельцев кредитных карт в возрасте от 18 до 75 лет.

Фото: pexels.com — Ivan Samkov

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Регионы: Сибирь

Теги : кредитные карты ВТБ


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