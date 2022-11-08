Еще одно дело экс-прокурора рассматривает суд

Железнодорожный районный суд Новосибирска начал рассмотрение по существу дела бывшего прокурора Дзержинского района города Олега Бушмакина, также на скамье подсудимых — директор АО «Сибсма» Сергей Долгушин.

— Обвиняемым оглашено предъявленное обвинение, определен порядок исследования доказательств по делу, а также начат допрос свидетелей стороны обвинения, — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Бушмакин обвиняется в превышение полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), а Долгушин в даче взятки (ч.3 ст.291 УК РФ).

По данным следствия, с мая по июль 2019 года экс-прокурор получил при посредничестве ряда лиц 150 тыс. рублей в качестве взятки от Сергея Долгушина за предоставление копий документов материалов процессуальной проверки, проведенной в СУ СКР по региону в отношении Долгушина по факту уклонения от уплаты налогов.

Кроме того, считает следствие, в 2018 году Олег Бушмакин превысил свои должностные полномочия и дал начальнику поднадзорного ему районного отдела полиции незаконное указание поставить на миграционный учет гражданина иностранного государства в нарушение установленных законом требований. 9 декабря 2021 года в доме Бушмакина прошли обыски.