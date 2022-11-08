Поставки овощей и фруктов в Красноярский край выросли в 9 раз

За 10 месяцев 2022 года в регион деятельности Красноярского таможенного поста поступило 149 товарных партий плодоовощной продукции (почти в 9 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года): почти 2 тыс. тонн овощей и больше 1 тыс. тонн фруктов. В физическом объеме поставки также увеличились в 9 раз. Все фрукты привезены из Узбекистана, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления. Таможенники связывают эту динамику с запуском в Красноярске одного из крупнейших оптово-распределительных центров Сибири.

В 2022 году впервые начались прямые поставки лука-севка в Красноярский край из Нидерландов (13 товарных партий) и моркови из Туркменистана. Расширился ассортимент ввозимой продукции: сегодня основную номенклатуру товаров составляют нектарины, персики, вишня, виноград, арбузы, дыни, яблоки, груши, абрикосы, инжир, томаты, баклажаны, капуста и другие фрукты и овощи.

— Ровно год назад на площадку ОРЦ переехал Красноярский таможенный пост Красноярской таможни, чтобы помочь поставщикам сократить время доставки зарубежной скоропортящейся продукции до торговых сетей и продовольственных рынков, — говорится в сообщении пресс-службы Сибирского таможенного управления.

В среднем машины с «витаминным» грузом находятся на Красноярском таможенном посту не более 6 часов.

Отметим, что в одном здании с таможенным постом год назад также была размещена и лаборатория карантинной экспертизы ВГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора». Это позволяет проводить таможенный и фитосанитарный контроль в режиме «одного окна».

Ранее редакция сообщала, что Турция догнала Германию по продажам товаров в Россию.