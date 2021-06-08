«Обувь России» вышла на оптовый маркетплейс Euroshoes.market

В рамках партнерства предприятие разместило на сайте оптового маркетплейса Euroshoes.market основной ассортимент обуви под собственными брендами: летние модели обуви all.go, демисезонную коллекцию обуви S-TEP, а также демисезонные и зимние сапоги бренда Pioneer of Arctic Travel.

— Оптовый маркетплейс Euroshoes.market — это удобный канал для построения отношений с поставщиками и покупателями. Площадка действует круглый год, что позволяет увеличивать количество контактов и постоянно быть в поле зрения закупщиков. Сотрудничество с маркетом поможет увеличить узнаваемость наших брендов и расширить географию представленности, — комментирует Сергей Юнг, генеральный директор производственной компании «Обувь России». — Преимущество работы с платформой заключается в том, что с байерами общаются менеджеры производителя, консультируют их по поводу заказа, порядка оплаты и отгрузки товара. Оплата за товар производится напрямую производителю. Также непосредственный контакт с потенциальными заказчиками предоставляет нам широкие возможности по взаимодействию и выработке гибких условий сотрудничества с партнёрами.

—OR GROUP — наш давний партнер, так как компания на протяжении ряда лет являлась участником выставки Euro Shoes Premiere Collection, и мы рады, что обувь этого российского производителя появится и на площадке нашего оптового маркетплейса Euroshoes.market, который заработал в начале 2021 года. Надеемся, что наше партнерство с фабрикой «Обувь России» будет полезным и принесет успех обеим сторонам, — говорит директор проекта Euroshoes.market Екатерина Сергеева.