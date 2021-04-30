ВТБ узнал, на что копят россияне

Четверть откладывает средства на будущее, а 15% копят на автомобиль.

ВТБ проанализировал сервис постановки целей для накопления, доступный при открытии накопительного счета «Копилка». Всего за 1 квартал сервисом воспользовались около 100 тыс. клиентов. Из них 19% копят средства на жилье. Средний размер целевой суммы в этой категории ожидаемо превысил другие и составил 1,2 млн рублей.

На будущее клиенты ВТБ в среднем копят 626 тыс. рублей, эту цель выбрали для себя 26% респондентов. На третьем месте по популярности среди целей накопления – отдых, его выбрали 17% пользователей счетов. «Средний чек» в этой категории составил 185 тыс. рублей.

Еще 15% пользователей сервиса сберегают средства на автомобиль. Как правило, средний размер накоплений в этой категории составляет 570 тыс. рублей. Примерно столько же клиентов предпочитают установить собственную цель для накопления, здесь «средний чек» — около 400 тыс. рублей.