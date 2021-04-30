Новым прокурором Оренбурга стал зампрокурора Новосибирска Игорь Стасюлис

Игорь Стасюлис известен тем, что в 2015 году представлял гособвинение по делу спектакля «Тангейзер» по статье «оскорбление чувств верующих». Информация о назначении приводится на сайте прокуратуры. Прошлый прокурор Оренбурга Андрей Жугин назначен заместителем прокурора Севастополя.

Летом 2020 года Стасюлис исполнял обязанности прокурора Новосибирска, когда его начальник Денис Ференец ушел в отставку. Позже Ференца арестовали по делу о превышении должностных полномочий. В январе 2021 городскую прокуратуру возглавил прокурор Бердска Роман Сивак.