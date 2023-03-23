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ВТБ узнал, в каком возрасте клиенты берут ипотеку

  • 23/03/2023, 14:54
ВТБ выяснил, что сегодня клиенты оформляют жилищный кредит в среднем в 37 лет, причем 60% всех заемщиков состоят в браке.

новости бизнеса«Сегодня ипотека — основной финансовый инструмент, позволяющий россиянам решить свой квартирный вопрос. Благодаря цифровизации за последние несколько лет  этот продукт превратился в простой и удобный способ покупки недвижимости: сейчас от подачи документов до получения одобрения проходит несколько минут, а купить объект можно полностью дистанционно. Многие клиенты обращаются за ипотекой, решаясь купить первое жилье себе или будущему поколению, но все же основным стимулом для клиентов является создание новой семьи. Мы видим, что подавляющее большинство заемщиков прибегают к инструменту жилищного кредитования после вступления брака. Причем доля таких клиентов стабильна как минимум последние три года», — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что важным фактором укрепления института семьи в России стала «семейная ипотека», которая позволяет получить кредит на первичную недвижимость по сниженной ставке.

«Сегодня поддержка семей – национальный приоритет. В качестве эффективного инструмента повышения качества жизни этой категории россиян зарекомендовала себя «семейная ипотека». Благодаря ней уже более 115 тысяч наших клиентов улучшили свои жилищные условия. Мы уверены, что программу можно дополнительно модернизировать, сделав ее постоянно действующей. Это поможет кратно увеличить количество потенциальных заемщиков  и увеличить ее эффект», — добавил Евгений Дячкин.

ВТБ – один из лидеров ипотечного сегмента России. По итогам февраля банк оформил около 15 тысяч жилищных кредитов на 78 млрд рублей, что более чем в 1,7 раза превышает результат января. В целом на рынке выдачи ипотеки, по оценке экспертов ВТБ, составили более 420 млрд рублей, что в 1,5 раза больше результата января. В марте банк наблюдает продолжение тенденции по росту клиентского спроса.

Фото: freepik.com

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Регионы: Сибирь

Теги : ипотека ВТБ


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