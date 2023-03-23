Новосибирцы на 13 месте в России по тратам на ювелирные украшения

По итогам 2022 года Новосибирск занял третье место в СФО и 13 место по России по тратам на ювелирные украшения. Средний чек в новосибирских ювелирных магазинах вырос на 4% и достиг 5 467 рублей. Это на 17% ниже, чем в среднем по стране. Констатируют эксперты аналитического центра компании SOKOLOV.

Доля продаж Новосибирска в СФО составила 17,6%. Драйвером СФО стал Красноярский край (5,9 млрд), на него пришлось 20% продаж. Далее следует Иркутская область (5,3 млрд) с долей 12,2%. В лидерах по объему продаж в СФО также оказались Кемеровская область (4 млрд) и Алтайский край (2,8 млрд).

— 2022 год для ювелирной отрасли запомнился в первую очередь уходом из России глобальных ювелирных брендов luxury-сегмента и значительным ростом доли бюджетного серебра в общем объеме рынка в денежном выражении — с 31% до 35%. Еще один важный тренд — растущая доля онлайн-продаж ювелирных изделий (с 17% до 19%). Уже сегодня, по нашим данным, 30% рынка ювелирного e-com пришлось на маркетплейсы, и эта цифра только продолжит расти, — отмечает Алина Колпакова, руководитель Аналитического центра SOKOLOV.

Ранее редакция сообщала о том, что Сибирская генерирующая компания вложит более полумиллиарда рублей в теплоснабжение Куйбышева.