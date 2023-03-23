Депутаты предложили увеличить предельный годовой доход самозанятого в два раза

Фракция ЛДПР подготовила законопроект, согласно которому может увеличиться предельный размер дохода самозанятого в год до 4,8 миллиона рублей, пишут РИА Новости.

В пояснительной записке говорится, что на сегодняшний день предельный размер дохода самозанятых в год составляет 2,4 миллиона рублей, а также предлагается установить, что эксперимент по установлению специального налогового режима для физлиц, которые осуществляют профессиональную деятельность в статусе самозанятого, проводится бессрочно.

По словам замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова, в настоящее время значительная доля граждан регистрируются в качестве самозанятых и выходят «из тени», поэтому продление данного эксперимента будет «определенным сигналом», и добавил, что соответствующий законопроект направлен в правительство.

— Это действительно хорошая идея была, чтобы вывести многих из «тени» — тех, кто сдает квартиры, тех, кто работают репетиторами, нянями, водителями. Но это заканчивается, поэтому если мы сейчас дадим пролонгацию, то мы дадим определенный сигнал, — заключил Ярослав Нилов.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме одобрили и рекомендовали к принятию в I чтении законопроект о трудоустройстве подростков с 14 лет.

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