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ВТБ: в 2022 году доля ипотеки на рынке новостроек может достичь рекордных 60%

  • 12/08/2022, 14:37
На фоне кратного снижения ставок по жилищным кредитам и приостановки роста цен на недвижимость во втором полугодии произойдет резкий рост ипотечных сделок на первичном рынке, прогнозируют эксперты ВТБ.

Новости бизнесаВ результате их доля по итогам 2022 года может составить рекордные 60%.

Стабилизация экономической ситуации и снижение темпов инфляции позволили ЦБ РФ вернуть ключевую ставку к уровню конца 2021 года. На этом фоне произошло существенное улучшение условий кредитования и, как следствие, рост потребительской активности населения. По данным аналитиков рынка, в июле ипотечные заемщики провели около 89 тысяч сделок, что почти на 40% превысило результат июня. Объем выданных средств составил более 346 млрд рублей.

По прогнозам экспертов ВТБ, осенью с ростом деловой активности и возможным очередным снижением ключевой ставки спрос на жилищное кредитование продолжит восстанавливаться. В результате во втором полугодии произойдет резкий рост числа ипотечных сделок.

«По итогам первого квартала доля сделок с ипотекой на рынке первичной недвижимости уже была близка к рекордному показателю, составив 56%. Однако потом на фоне экономической конъюнктуры и резкого роста ключевой ставки произошло ее снижение до минимальных с 2016 года 42%. Сейчас ипотечные сделки отвоевывают свои позиции, и, по нашей оценке, уже к концу года они могут превысить 60% в общем объеме продаж. Помимо улучшения условий кредитования свой вклад в динамику рынка вносят снижение ставок по депозитам и корректировка цен на недвижимость», — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ (ПАО)  Евгений Дячкин.

По оценке экспертов банка, начиная с июня, стоимость квадратного метра на первичном рынке стала снижаться. На текущий момент, по данным ВТБ, цены скорректировались примерно на 2%, даже без учета дополнительных дисконтов от застройщиков. В случае сохранения текущей ситуации в экономике, в августе эксперты ВТБ прогнозируют дальнейшее движение стоимости квадратного метра вниз при относительно меньшем, чем в прошлом году, количества сделок на рынке. Согласно последним данным потребительских настроений россиян, уменьшения цен на жилье ждут порядка 70% граждан. На фоне еще не до конца восстановившейся доступности ипотеки и возросших весной цен на жилье это не позволяет рынку восстанавливаться активнее.Понимая это, застройщики могут пойти на дальнейшее снижение стоимости «квадрата». Однако осенью в условиях сезонного оживления спроса снижение цен, по прогнозам банка, может остановиться.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. По итогам семи месяцев года банк выдал более 112 тысяч ипотечных кредитов на 510 млрд рублей. Каждая вторая сделка прошла на льготных условиях. Регионами-лидерами по объему выданных кредитов стали Москва и область (203 млрд), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (51,5 млрд рублей), Краснодарский край (24,9 млрд), Республика Татарстан (21,1 млрд) и Новосибирской области (14,9 млрд).

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ипотека ВТБ


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