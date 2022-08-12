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Михаил Мишустин с рабочей поездкой приехал на Алтай

  • 12/08/2022, 15:07
новости Алтая
У премьер-министра попросили поддержки в создании радонопровода на Белокуриху.

Сегодня, 12 августа, с рабочей поездкой на Алтае находится председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. В Горно-Алтайске он проводит совещание по развитию индустрии туризма и гостеприимства в Российской Федерации, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. В работе делегации принимают участие члены правительства России, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, Глава Республики Алтай Олег Хорохордин, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, представители туриндустрии Алтайского, Ставропольского, Приморского, Камчатского краев, республик Алтай, Бурятия, Крым и другие. Перед началом Михаилу Мишустину представили выставочные стенды с презентацией инвестпроектов Алтайского края и других регионов России.

О планах развития высокогорного курорта главу российского правительства проинформировал генеральный директор АО «Курорт Белокуриха» Константин Ежов. В том числе он попросил поддержать создание радонопровода протяженностью 7 километров. Михаил Мишустин инициативу поддержал, и сказал, что даст соответствующие поручения.

Напомним, радоновый источник станет основным бальнеологическим ресурсом будущего курорта. В «Белокуриху-2» воду подведут из Искровского месторождения. Оно было разведано в начале 1990-х годов, однако до настоящего времени не использовалось. Запасы этого источника в два раза больше тех, что обеспечивают лечебный ресурс старого курорта — «Белокуриха». Здесь такой способ лечения начали применять с начала XX века, поскольку вода с содержанием радона помогает при лечении сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, кожных и многих других заболеваний.

Затем, как сообщает пресс-центр правительства Алтайского края, председатель правительства России ознакомился с проектом развития этноглэмпинга «Алтайское кочевье» в особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь».

— Проживание в юртах на фоне первозданной алтайской природы уже стало довольно популярным видом отдыха, —  рассказала руководитель туркомпании «Арго» Ирина Слесарева. — Загрузка этноглэмпинга уже составляет порядка 70%.

Михаил Мишустин отметил, что создание этномузея позволило бы привлечь дополнительных посетителей, в том числе молодые люди смогли бы посещать такой объект с использованием Пушкинской карты. Проработать этот вопрос премьер поручил главе Ростуризма Зарине Догузовой.

 

Ранее редакция рассказывала, что ДОМ.РФ планирует принять участие в создании природного парка на Каракольских озерах. 

Фото из официального Telegram-канала правительства Алтайского края

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Рубрики : Власть Туризм

Регионы: Алтай

Теги : туризм власть бизнес


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