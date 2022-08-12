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Мануальная терапия. Как повысить жизненный тонус?

  • 12/08/2022, 14:30
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В санатории «Рассвет» массаж — одна из самых востребованных процедур. Это неудивительно, большой набор услуг и качество побуждают гостей санатория обращаться к специалистам санатория снова и снова.

Из чего состоит рабочий день большинства из нас? Утром и вечером мы добираемся до места работы: кто-то — за рулем автомобиля, кто-то — в общественном транспорте. В течение дня сидим за компьютером, на совещаниях, а кто-то бегает по стройке, складу, производству и т.д. Так или иначе к концу дня о массаже мечтают все. Между тем в медицине существует целое направление, основанное на лечебном воздействии на организм с применением специальных методик, — мануальная терапия.

новости бизнеса — Цель такого лечения — адаптация организма к нагрузкам, повышение его адаптационных возможностей и, как следствие, уменьшение болевого синдрома, увеличение подвижности в позвоночнике и суставах, — говорит Алексей Кротов, мануальный терапевт санатория «Рассвет». — У нас разработаны специальные программы мануальной терапии, которые можно пройти как в рамках общего санаторно-курортного лечения, так и в индивидуальном порядке. Кроме того, в «Рассвете» работают сертифицированные специалисты.

По его словам, чаще всего мануальная терапия необходима людям, получившим из-за нагрузок или травм какие-то повреждения позвоночника. Далеко не всегда это связано с тяжелой работой. В группу риска попадают те, кто активно занимается спортом, и даже в обычной жизни могут возникнуть ситуации, которые приведут к повреждению позвоночника. Например, вы пытались поймать падающую со стола вазу или перехватить ребенка,  учащегося кататься на велосипеде, резко повернули руль, уходя от столкновения в пробке…

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— От состояния позвоночника зависит физическое здоровье организма. Смещения позвонков и мышечные спазмы приводят к нарушению кровообращения, снижению подвижности суставов, возникновению болевого синдрома, — рассказывает Алексей Кротов. — Появлению нарушений способствует малоподвижный образ жизни, сидячая работа или, наоборот, слишком долгое пребывание на ногах, избыточный вес и другие факторы, которым в последние десятилетия особенно подвержены жители городов.

Программа лечения в санатории «Рассвет» разрабатывается индивидуально для каждого пациента с учетом его проблем со здоровьем, а также целей, которые он ставит перед собой, выбирая мануальную терапию. Например, есть виды массажа, с чьей помощью можно поднять иммунитет и жизненный тонус, улучшить фигуру и состояние кожи.

— Индивидуальный подход плюс высокая квалификация наших специалистов сводят на нет опасность осложнений и побочных эффектов мануальной терапии, — говорит Алексей Кротов. — Это оценили гости нашего санатория, в том числе жители других регионов. Многие ежегодно (а то и несколько раз в год) не просто покупают путевки, но и в обязательном порядке включают в них сеансы массажа. Кроме того, к нам на постоянной основе приезжают многие жители Бердска и расположенных рядом районов Новосибирска и области.

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Сколько стоит массаж? Все зависит от того, какую программу вы выберете.

Например, мануальная терапия в течение 30 минут обойдется в 1300 рублей за сеанс, а 60 минут — 2500 рублей. Общий массаж — 3000 рублей, массаж одной зоны на выбор — 1000 рублей, ударно-волновая терапия одной зоны — 700 рублей.

Кроме того, в санатории установлено специальное оборудование, с помощью которого доступные для пациентов виды массажа существенно расширяются. Так, можно пройти магнитотерапию на аппарате «Магнитотурботрон», подводное горизонтальное вытяжение позвоночника «Акватракцион», экстракорпоральную магнитную стимуляцию мышц тазового дна на «Авантроне», вибромеханотерапию на кушетке «Ормед-релакс» со свинг-машиной. По показанию врача вам может быть назначен электростатический массаж, массаж стоп псевдокипящим слоем, аппаратный вибрационный массаж на «Виброматике», лимфодренажный массаж и т.д.

Одним словом, выбор огромный.

Отправить заявку на отдых в санатории и записаться на курс мануальной терапии можно через специальную форму на сайте «Рассвета».

Санаторий Рассвет в Бердске:

Адрес: 633009, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1.
Тел: 8 (800) 250-69-19
Звонок по России бесплатный.

Адрес: 630089, г. Новосибирск,
ул. Б. Богаткова, 210/1, оф. 506.
Тел: 8-983-300-09-95

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Фото: pixabay.com — rhythmuswege

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Рубрики : Медицина

Регионы: Сибирь

Теги : Санаторий Рассвет мануальная терапия


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