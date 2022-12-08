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ВТБ в 2022 году выплатил вкладчикам более 400 млрд рублей процентного дохода

  • 08/12/2022, 15:22
За 11 месяцев 2022 года ВТБ начислил розничным клиентам свыше 400 млрд рублей в качестве процентного дохода по вкладам и накопительным счетам. Представители старшего поколения получили от банка еще 900 млн рублей в виде процента на остаток по текущим счетам.

новости бизнесаПочти 320 млрд рублей ВТБ начислил вкладчикам в качестве процентов по срочным депозитам, еще более 85 млрд рублей процентного дохода получили держатели накопительных счетов банка. Наибольший объем выплат по депозитам и накопительным счетам пришелся на май – тогда клиентам было выплачено свыше 56 млрд рублей.

«Классические рублевые депозиты и накопительные счета в этом году остаются для россиян приоритетным инструментом сохранения и преумножения средств. Резкое повышение ключевой ставки в конце февраля позволило банкам установить для клиентов рекордные ставки по сберегательным продуктам, что привело к активизации вкладчиков и открытию продуктов. Даже после завершения срока действия вкладов клиенты оставляли свои средства на счетах и депозитах в банке. В итоге, за 11 месяцев банк выплатил своим клиентам более 400 млрд дохода по вкладам и накопительным счетам – это рекордный показатель для банка», — комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

Дополнительно в рамках стратегической инициативы «Семейный капитал» ВТБ начисляет клиентам старшего поколения, получающим пенсию на карту банка, проценты на остаток по текущему счету. Всего с начала года пенсионеры получили от банка 1,7 млрд рублей дохода в виде процента на остаток по счетам.

Фото: ru.freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : доходные вклады ВТБ


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