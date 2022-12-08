В Новосибирске осудили банду воров, которые проносили на склады подельников в мешках

В Дзержинском суде Новосибирска шестерым подсудимым, совершившим серию особо крупных краж, вынесли приговор: двое организаторов преступления, среди которых Евгений Поддубный, получили по пять лет колонии общего режима, его сын Валерий и еще один молодой помощник получили условные сроки. Еще двое сообщников лишились свободы на четыре года и четыре месяца.

Напомним, в прошлом году несколько месяцев подряд из запертых хранилищ в Дзержинском районе исчезал товар, но кто и как выносит одежду, долго оставалось тайной. Однако пострадавшим предпринимателям, которые подкараулили преступников, и бойцам Росгвардии удалось задержать злоумышленников с поличным.

В ходе следствия выяснилось, что фигуранты снимали ячейку на складе, чтобы не привлекать внимания охранников. Туда они проносили своих подельников в мешках — те тайно проникали в соседние ячейки и похищали одежду.

— В дальнейшем они передавали товар 42-летнему организатору группы, который реализовывал похищенные вещи в принадлежащем ему магазине, а также сбывал в различные торговые точки, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе областного главка МВД.

Подсудимые вину признавали частично, они отрицали, что воровали в составе ОПГ и считали недоказанными несколько эпизодов.

Но судья приняла решение, что доказательств, собранных следователями, вполне достаточно, и вынесла обвинительный приговор.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске суд приговорил местную жительницу за кражу семи млн рублей из забытой на улице сумки к 2,5 годам в исправительной колонии общего режима.

Фото: ГУ МВД по Новосибирской области