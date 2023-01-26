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ВТБ: в 2023 году рынок новых автомобилей покажет рост

  • 26/01/2023, 14:48
По прогнозам ВТБ, в этом году на российском автомобильном рынке будет реализовано порядка 700 тысяч новых автомобилей, что окажется почти на 6% выше показателя прошлого года.

новости бизнесаТаким образом, после падения в 2022 году сегмент вновь продемонстрирует рост.

Ушедший год для отечественного автомобильного рынка оказался беспрецедентным по количеству вызовов. В условиях уже имеющегося дефицита он столкнулся с уходом западных производителей, что повлекло за собой рост цен и ожидаемый спад продаж. По данным экспертов авторынка, в прошлом году в России было продано 662 тысячи новых легковых машин, что на 60% ниже результата 2021 года. Первенство на рынке удержали машины марки LADA, занявшие в продажах около 28%. Далее в списке предпочтений россиян следуют Kia (10,5%) и Hyundai (8,6%).

В 2023 году, по прогнозам ВТБ, при благоприятной макроэкономической ситуации можно ожидать постепенной адаптации рынка к новым условиям, на что будет влиять комплекс факторов. Во-первых, спрос на конкретные и дефицитные транспортные средства будет удовлетворять параллельный импорт. Во-вторых, положительное влияние на динамику сегмента будет оказывать расширение присутствия марок из Китая и приход иранского производителя Iran Khodr, а также возврат стимулирующих программ производителей. В-третьих, свой вклад в развитие рынка будет вносить наращивание производства отечественных машин.

«Важный фактор, от которого будет зависеть постепенное восстановление рынка -стоимость автомобилей. После резкого скачка весной прошлого года, к началу осени цены на транспортные средства стабилизировались. По прогнозам ВТБ, в ближайшие двенадцать месяцев при отсутствии резких колебаний на рынке темпы роста цен замедлятся. В результате можно ожидать реализации около 700 тысяч новых автомобилей в стране, что окажется примерно на 6% выше результата прошлого года. При этом ключевыми игроками рынка в 2023 году, помимо российского АВТОВАЗа, будут производители из Китая» — прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

Ранее ВТБ спрогнозировал рост в 2023 году доли кредитных сделок на рынке новых автомобилей в России. По оценке экспертов банка, этот показатель может увеличиться примерно на 6-7 пп и составить около 45%. В отдельные месяцы продажи новых авто в кредит могут достигать 50%, следует из прогнозов ВТБ. В то же самое время на рынке транспортных средств с пробегом доля заемных средств увеличится не так существенно: примерно на 0,5-1 пп, и превысит 8% к концу года.

ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. В 2022 году банк заключил более 51 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму 62 млрд рублей. Каждый пятый кредит был выдан в рамках программы льготного кредитования. Средний чек по итогам года составил 1,2 млн рублей, практически не изменившись по сравнению с 2021 годом.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ВТБ авторынок автокредит


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