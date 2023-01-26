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Брак как союз мужчины и женщины закрепили в основах культурной политики по указу Путина

  • 26/01/2023, 15:15
Автор:
основы культурной политики
Согласно документу, нужно защищать интересы детей и создавать условия для их воспитания и развития на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Брак как союз мужчины и женщины в России закрепили в основах государственной культурной политики. Соответствующий Указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, нужно защищать интересы детей и создавать условия для их воспитания и развития на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В Указе к традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, гражданственность, патриотизм, служение Отечеству, а также ответственность за его судьбу. Также в качестве ценностей перечислены высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение.

Кроме того, документ регламентирует противостояние лишнему использованию иностранных слов в произведениях литературы и искусства, созданных за государственных счет и отмечает важность сохранения и поддержки русского языка.

Ранее редакция сообщала, что Путин подписал Указ, утверждающий основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Фото: pixabay.com — Pexels

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : указ президента традиционные ценности мужчина и женщина брак


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