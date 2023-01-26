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Национальные проекты депутаты предлагают оценивать по новым критериям

  • 26/01/2023, 14:08
Автор:
реализация национальных проектов
А именно — по объёму услуг, получаемых гражданами в результате их реализации.

Увеличение объёма услуг, получаемых гражданами в результате реализации нацпроектов, должно стать ключевым критерием их оценки. Такой посыл озвучили депутаты Заксобрания министру экономического развития Льву Решетникову, выступавшему с соответствующим докладом в рамках правительственного часа на январской сессии. Пока, как следует из доклада министра,  степень их реализации оценивается в объёмах затраченных и освоенных бюджетных средств.

За три года реализации нацпроектов на территории региона в период с 2019 по 2022 было освоено более 153 млрд рублей, отмечает Решетников. Эти средства направлены на строительство школ и детских садов, открытие библиотек и ФАПов, оснащение больниц, ремонт дорог, благоустройство территорий. Несмотря на макроэкономические и геополитические риски, с которыми мы сталкивались в прошлом году, все региональные проекты обеспечены федеральным и региональным финансированием.

В частности, говоря о нацпроекте «Здравоохранение», министр привёл данные, согласно которым, завершено строительство 19 ФАПов в районах области, поликлиники в Криводановке, лечебной амбулатории в Мочище, поликлинического отделения в микрорайоне Новомарусино

Ввод в эксплуатацию и получение услуг гражданами это совершенно разные вещи, считает вице-спикер Ирина Диденко. Целью является не освоение финансирования, а получение услуг, в том числе, с точки зрения бюджетной эффективности. То есть, по ФАПам, где из 46 действуют 19, эффективность 40% при общем кассовом освоении по программе в 84%. По поликлиникам цифры будут хорошие, но поликлиник-то нет. Вы сказали, что реализовали две школы, но опять же, дети в них ходят или нет? Вообще, планировалось 8 школ, а, значит, если пересчитать проценты, места, создаваемые в школах, то будет вообще меньше 20%.

Примеры по районам

Примеры неработающих объектов по своим округам озвучили ещё несколько депутатов. В частности, как было озвучено, в эксплуатацию введены 19 ФАПов из 46 изначально запланированных. Остальные находятся в процессе реализации, готовятся к вводу в эксплуатацию в текущем году и продолжают финансироваться.

В этом году 19 ФАПов сделаны, а сколько работают? У меня есть информация, что ФАПы введены, затраты на содержание, на электричество накапливаются, только они пустые стоят, не работают, сообщает депутат Андрей Биль.

Некоторые из объектов вообще не введены и не работают из-за просчётов ещё на стадии проектирования.

На моём округе не построено 3 ФАПа, рассказывает депутат Александр Барсуков. Я пытался разобраться, в чём дело. Оказывается, что по многим ФАПам проектной документации нет, а на те объекты, которые выставлены на аукционы, никто не выходит. Причина та же самая. Поэтому надо на документацию обратить особое серьёзное внимание. Это касается не только ФАПов, но и реконструкции поликлиники в Чулыме. Почему не торгуем 430 млн на этот год? Оказывается, ещё документации нет? А почему нет? Потому что подрядчик сорвал. Сталкиваемся ещё со вторым вопросом проблема найти подрядчика в районе на крупные объекты. Сегодня явно срыв поликлиники. Причины надо выявлять заранее и устранять.

Аналогичные примеры приводились по объектам культуры, спорта.

И снова про концессии

Конечно, депутаты не могли не вспомнить и набившие оскомину объекты, строящиеся в рамках концессионных соглашений поликлиник и школ.

Мы много говорили о рисках публичного партнёра, в том числе, о рисках несдачи школ, говорит Ирина Диденко. И в 2023 году риски несдачи очень велики. Сдать 6 школ объёмом 7,5 тыс при том, что в прошлом году мы сдали 2 2,5 тыс школьных мест, в следующем году сдать 14 школ, из них 6 концессионных представляется практически невозможным. Ещё изначально надо было проработать вопрос, как говорят в авиации, «пешим по лётному» сначала изучить вопрос, а потом уже заключать соглашения. Перенос сроков из года в год идёт не первый раз. Потом у каждого здравомыслящего человека возникнет недоверие.

Депутат Яков Новосёлов напомнил, что на концессионные объекты уже предусмотрены немалые средства, однако степень реализации оставляет желать лучшего.

У меня на округе две поликлиники, по которым не приступали к работе, хотя огромные деньги выделялись, сообщает Новосёлов. Мы слышали отчёт КСП по нацпроекту «Здравоохранение». Хотелось бы услышать внятный ответ, почему рекордные деньги уходят в песок, а результат не пощупать, медицинскую помощь не получить.

На подмогу Лев Решетников попытался призвать профильных министров Константина Хальзова (Минздрав), Сергея Федорчука (Минобр) и Алексея Колмакова (Минстрой).

Лев Николаевич, сами отвечайте, а то мы сейчас замучаем министров, прервал эти попытки председатель заксобрания Андрей Шимкив.

К концессионным объектам депутаты намерены плотно вернуться в рамках специальной рабочей группы в марте. Пока вопрос по ним остаётся открытым. Что касается остальных объектов, реализуемых по нацпроекту, то совещание депутатов и областных чиновников по поводу их судьбы пройдёт в ближайшее время.

По информации министерства экономического развития, в 2022 году общий объем финансирования всех нацпроектов на территории Новосибирской области 54,3 млрд. рублей, из них средств федерального бюджета 30,4 млрд. рублей. С 2019 года объем областного финансирования нацпроектов увеличился на 82%, объем федеральных средств на 113%.

 

Ранее редакция сообщала о планах областного правительства по увеличению темпов и объёмов реализации нацпроектов.

 

Фото Минздрава Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : Национальные проекты концессия школ концессия поликлиник


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