ВТБ: в декабре мошенники увеличили активность в соцсетях и мессенджерах в 1,6 раза

Это в 1,6 раза больше, чем в ноябре, и в 3 раза превышает показатель сентября.

Чаще всего злоумышленники используют мессенджер WhatsApp: за 25 дней декабря через этот канал было совершено 27% атак на клиентов, тогда как в сентябре их доля составляла всего 3%. Число сообщений через Telegram выросло в 3 раза, а звонки через Viber снизились на четверть.

Вместе с тем доля звонков, совершаемых мошенниками с помощью обычной телефонной связи, снизилась на 22 п.п.: в декабре этот показатель составил 66% против 88% в сентябре. Это происходило на фоне прекращения использования злоумышленниками номеров, которые начинаются с кода 495 и 499 из-за блокировки трафика.

«По нашим данным, с сентября доля телефонных атак мошенников на клиентов сократилась. Однако на этом фоне активизировались их контакты в социальных сетях и мессенджерах — в декабре доля атак через соцсети и мессенджеры превысила показатели сентября примерно в 3 раза. В ноябре мы выявили новую мошенническую схему – лжесотрудники банка обращаются к клиентам в мессенджерах и социальных сетях с предложением обновить приложение ВТБ Онлайн, а затем просят сообщить данные из СМС для входа в личный кабинет», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Среди самых частых тем, которые поднимают мошенники при общении с клиентами банка – оформление кредитной заявки, смена финансового номера (или доверенного номера телефона), подозрительная операция. Злоумышленники также могут попросить пользователей установить новое приложение на мобильное устройство якобы для проверки работы банковского приложения.

ВТБ рекомендует соблюдать простые правила цифровой и финансовой безопасности: не доверять неизвестным, которые представляются сотрудниками органов власти или банков в телефонной беседе. Точную информацию о продуктах и условиях обслуживаниях ВТБ можно узнать по номеру 1000, на сайте банка или обратившись в отделение.

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