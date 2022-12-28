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В Новосибирске просрочка индивидуальных предпринимателей по кредитам выросла почти в четыре раза

  • 28/12/2022, 12:45
Автор:
кредит индивидуальным предпринимателям
Два сибирских региона показали рекорды по динамике просроченных кредитов самой многочисленной категории предпринимателей.

Индивидуальные предприниматели перестают платить по банковским кредитам. За 10 месяцев текущего года совокупная просроченная задолженность ИП Новосибирской области выросла на 275,2% — до 1,18 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба коллекторского агентства «Долговой консультант». В темпах прироста это рекордный показатель по России. Новосибирск также входит в топ-5 регионов с наибольшим портфелем просроченной задолженности по стране.

легализация предпринимателей

В Новосибирске на 6 тысяч сократилось количество работников в компаниях малого и среднего бизнеса

В натуральном выражении за год просрочка у новосибирских ИП выросла на 867 млн рублей — на начало 2022 года она составляла 315 млн. На долю проблемной задолженности ИП в банках, работающих в регионе, на начало ноября приходились 8,2%. В базе ЕГРИП в регионе зарегистрированы почти 82 тысячи предпринимателей, прирост, по сравнению с началом года, составил 5,6%.

Для сравнения: в Республике Хакасия просрочка выросла на 50%, в Республике Тыва — на 38,7%, Томской области — на 22,3% Иркутской — на 19,4%, Алтайском крае — на 9,3%, в Кемеровской области — на 8,8%.

При этом в трех регионах округа наблюдался обратный тренд. В Красноярском крае просрочка сократилась на 3% и по итогам 10 месяцев 2022 года составляла 633 млн рублей. В регионе зарегистрированы 67,7 тысячи ИП (+6,1%), их совокупный кредитный портфель — 14,6 млрд. В Республике Алтай — на 12%, до 65 млн рублей, в регионе работает 5,2 тысячи ИП (+6,6%), совокупный кредитный портфель — 650 млн рублей. В Омской области — на 47,5%, до 218 млн рублей. В регионе зарегистрированы 39,2 тысячи ИП (+3,9%), совокупный кредитный портфель — 12,8 млрд. Стоит отметить, что сокращение просрочки ИП в Омске также было рекордным по стране.

просрочка по кредиту

Заемщики перестали обслуживать каждый 13-й кредит

В целом по России, по наблюдению аналитиков коллекторского агентства «Долговой консультант», после первых месяцев действия кредитных каникул, с августа, начался уверенный рост просрочки по кредитам индивидуальных предпринимателей. По итогам 10 месяцев банки отразили 28,3 млрд рублей проблемных кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства в статусе ИП. Совокупный кредитный портфель ИП (задолженность по банковским ссудам) с начала 2022 года вырос на 9% и превысил 714 млрд рублей. Доля проблемной задолженности на текущий момент достигла 4% в среднем по стране.

— Уровень просроченной задолженности в 4% для кредитов ИП является незначительной величиной, что свидетельствует о хорошем качестве портфелей на балансах банков, — говорит Денис Аксенов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой консультант».

При этом он отмечает, что с начала года в стране на 5% выросло количество новых зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, что расширяет для банков круг потенциальных заемщиков и может помочь банкам с ростом объемов кредитования для снижения доли просроченных неплатежей.

А вот для индивидуальных предпринимателей последствия роста неплатежей по кредитам просматриваются очень не радужные.

— В отличие от бизнес-кредитов, выданных обществам с ограниченной ответственностью, индивидуальный предприниматель отвечает по займам всем своим имуществом, в том числе и личным: машинами и квартирами. Ошибки в бизнес-планировании приводят к личным семейным трагедиям, — констатирует Денис Аксенов. — Кроме того, мораторий на банкротство ИП закончился, кредитные каникулы не продлены, дополнительно законодатели ведут разговоры об изменении ставок налогообложения — эти факторы могут ускорить рост неплатежей в сегменте индивидуального предпринимательства.

 

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Фото pixabay — Rilsonav

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Просрочка по кредиту мораторий на банкротство кредит индивидуальным предпринимателям


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