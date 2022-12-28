В Новосибирске просрочка индивидуальных предпринимателей по кредитам выросла почти в четыре раза

Индивидуальные предприниматели перестают платить по банковским кредитам. За 10 месяцев текущего года совокупная просроченная задолженность ИП Новосибирской области выросла на 275,2% — до 1,18 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба коллекторского агентства «Долговой консультант». В темпах прироста это рекордный показатель по России. Новосибирск также входит в топ-5 регионов с наибольшим портфелем просроченной задолженности по стране.

В натуральном выражении за год просрочка у новосибирских ИП выросла на 867 млн рублей — на начало 2022 года она составляла 315 млн. На долю проблемной задолженности ИП в банках, работающих в регионе, на начало ноября приходились 8,2%. В базе ЕГРИП в регионе зарегистрированы почти 82 тысячи предпринимателей, прирост, по сравнению с началом года, составил 5,6%.

Для сравнения: в Республике Хакасия просрочка выросла на 50%, в Республике Тыва — на 38,7%, Томской области — на 22,3% Иркутской — на 19,4%, Алтайском крае — на 9,3%, в Кемеровской области — на 8,8%.

При этом в трех регионах округа наблюдался обратный тренд. В Красноярском крае просрочка сократилась на 3% и по итогам 10 месяцев 2022 года составляла 633 млн рублей. В регионе зарегистрированы 67,7 тысячи ИП (+6,1%), их совокупный кредитный портфель — 14,6 млрд. В Республике Алтай — на 12%, до 65 млн рублей, в регионе работает 5,2 тысячи ИП (+6,6%), совокупный кредитный портфель — 650 млн рублей. В Омской области — на 47,5%, до 218 млн рублей. В регионе зарегистрированы 39,2 тысячи ИП (+3,9%), совокупный кредитный портфель — 12,8 млрд. Стоит отметить, что сокращение просрочки ИП в Омске также было рекордным по стране.

— Уровень просроченной задолженности в 4% для кредитов ИП является незначительной величиной, что свидетельствует о хорошем качестве портфелей на балансах банков, — говорит Денис Аксенов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой консультант».

В целом по России, по наблюдению аналитиков коллекторского агентства «Долговой консультант», после первых месяцев действия кредитных каникул, с августа, начался уверенный рост просрочки по кредитам индивидуальных предпринимателей. По итогам 10 месяцев банки отразили 28,3 млрд рублей проблемных кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства в статусе ИП. Совокупный кредитный портфель ИП (задолженность по банковским ссудам) с начала 2022 года вырос на 9% и превысил 714 млрд рублей. Доля проблемной задолженности на текущий момент достигла 4% в среднем по стране.

При этом он отмечает, что с начала года в стране на 5% выросло количество новых зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, что расширяет для банков круг потенциальных заемщиков и может помочь банкам с ростом объемов кредитования для снижения доли просроченных неплатежей.

А вот для индивидуальных предпринимателей последствия роста неплатежей по кредитам просматриваются очень не радужные.

— В отличие от бизнес-кредитов, выданных обществам с ограниченной ответственностью, индивидуальный предприниматель отвечает по займам всем своим имуществом, в том числе и личным: машинами и квартирами. Ошибки в бизнес-планировании приводят к личным семейным трагедиям, — констатирует Денис Аксенов. — Кроме того, мораторий на банкротство ИП закончился, кредитные каникулы не продлены, дополнительно законодатели ведут разговоры об изменении ставок налогообложения — эти факторы могут ускорить рост неплатежей в сегменте индивидуального предпринимательства.

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