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ВТБ в декабре выдал рекордный объем ипотеки в 2022 году

  • 11/01/2023, 15:16
ВТБ в декабре выдал рекордный для прошлого года объём ипотеки – 24,5 тысячи кредитов на 130 млрд рублей.

новости бизнесаПри этом 30 декабря банк установил рекорд второго полугодия, объем сделок составил 10,8 млрд рублей. Больший ежедневный объем выдач наблюдался только в марте на фоне резкого роста ключевой ставки.

Основными факторами повышенного спроса заемщиков стали сезонное увеличение активности, традиционные спец.предложения застройщиков и завершение прежних условий «Ипотеки с господдержкой-2020».

Кроме того, в декабре ВТБ расширил число офисов для оформления жилищных кредитов по субботам, а также продолжил улучшать свои цифровые сервисы для проведения сделок и упрощать пакет необходимых документов.

На данный момент ВТБ предлагает заемщикам жилищный кредит в рамках собственной программы банка, «Ипотека с господдержкой-2020», семейную ипотеку и программу рефинансирования ипотеки.

ВТБ принимает заявки по обновленным условиям льготной ипотеки. За новогодние праздники банк оформил 1,1 тысячи заявок на «Ипотеку с господдержкой-2020» и около 200 заявок —  по семейной ипотеке.

Фото: freepik.com

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Регионы: Сибирь

Теги : ипотека ВТБ


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