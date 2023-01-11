Экс-главу правительства Кузбасса должны были уволить, а не дать ему уйти самому

Администрация президента РФ выявляла коррупционные нарушения в работе экс-главы правительства Кузбасса Вячеслава Телегина и летом прошлого года рекомендовала региональным властям уволить его в связи с утратой доверия. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на информацию, прозвучавшую в ходе заседания в Кемеровском областном суде.

В прошлом году Телегин ушел в отставку с поста главы правительства по состоянию здоровья, а в начале декабря прошлого года был задержан по обвинению в 30 эпизодах мошенничества. Позднее Центральный районный суд Кемерова избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

— Он смог повлиять на основания своего увольнения. Несмотря на наличие выводов аппарата Администрации президента РФ о необходимости увольнения в связи с утратой доверия, он получил возможность уволиться по собственному желанию, — отметил прокурор в ходе судебного заседания, на котором решается вопрос об изменении меры пресечения Телегину.

Представитель прокуратуры обратил внимание апелляционного суда, что обвиняемый имеет связи и возможность влияния на свидетелей. О необходимости его ареста, по данным прокурора, свидетельствуют и обстоятельства совершения преступления. Прокуратура в апелляционном представлении требует поместить обвиняемого в СИЗО.

— Преступления, совершенные Телегиным, направлены на подрыв авторитета государственной власти. Он обязан был в силу должностного положения заботиться о благосостоянии населения и отдельных незащищенных слоях общества. В то же время им и его соучастниками похищались денежные средства, выделенные на приобретение квартир для сирот и лиц, переселяемых из ветхого жилья. Очередь сирот, нуждающихся в жилье по Кемеровской области, составляет более 9 тыс. человек. Наша область в числе лидеров по этому показателю, — подчеркнул прокурор.

По версии следствия, Вячеслав Телегин в 2015-2018 годах, занимая должность главы города Ленинска-Кузнецкого, при заключении муниципальных контрактов на обустройство инженерных сетей и благоустройство территории строящихся многоквартирных домов между комитетом по управлению муниципальным имуществом и частным подрядчиком — компанией «Экострой ЛК» — похитил более 72 млн рублей бюджетных средств.

Ранее редакция сообщала о том, что кемеровский подрядчик вывел со счетов свыше 1 млрд. рублей.