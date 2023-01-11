За выкуп квадратного метра застройщикам Новосибирска власти могут заплатить более 96 тысяч рублей

Минстрой РФ утвердил норматив стоимости квадратного метра на первое полугодие 2023-го — 88 737 рублей, это на 5,6% больше, чем во втором полугодии 2022 года.

Кроме того, ведомство утвердило показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на первый квартал.

В Сибирском федеральном округе самый дорогой «квадрат» в 2023 году в Республике Алтай — 110 509 рублей (+2,37%). На втором месте Республика Тыва — 105 557 рублей (+1,92%), на третьем — Новосибирская область — 96 536 рублей (+3,06%).

Для остальных регионов округа установлены следующие показатели средней рыночной стоимости квадратного метра:

Иркутская область — 95 044 рубля,

Томская область — 88 750 рублей,

Красноярский край — 85 998 рублей,

Кемеровская область — 84 140 рублей,

Омская область — 80 655 рублей,

Алтайский край — 79 387 рублей,

Республика Хакасия — 77 357 рублей.

Эти нормативы используются при реализации госпрограмм, связанных с предоставлением жилья различным категориям граждан.

В правительстве Новосибирской области уже сообщили, что в 2023 году область планирует увеличить строительство жилья для льготных категорий граждан. На эти цели заложены более 2 млрд рублей (в 2022-м — 1,2 млрд): из них на строительство домов для детей-сирот заложены 1 млрд 155 млн рублей, на строительство и приобретение служебного жилья — 891 млн рублей.

— Таких объемов строительства специализированного жилого фонда никогда не было в нашем регионе. На эти цели выделяются беспрецедентные средства. В планах 2023 года — в разных стадиях, включая проектирование, осуществлять строительство 57 домов, часть из которых начали строить в 2022 году. В некоторых из них жилье будет предназначено только для детей-сирот, в других — только под служебное жилье, в-третьих — одновременно для обеих категорий граждан, — отметил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Напомним, на заседании ассоциации «Региональный деловой клуб строителей» в декабре участники новосибирского строительного рынка отмечали, что 2022 год завершился для рынка большим количеством непроданных квартир. Для решения этой проблемы в 2023 году застройщики рассчитывали использовать госпрограммы. В частности, на заседании отмечалось, что за 2022 год цена квадратного метра, который выкупается по госпрограммам, в регионе выросла на 66% — до 93,5 тысячи рублей. То есть сейчас застройщикам выгодно работать с государством по таким проектам. В прошлые годы тендеры нередко вообще не привлекали участников. Эксперты не исключали, что в 2023 году этот инструмент может стать поддерживающим для строительной отрасли в условиях падения рыночного спроса.

По данным президента отраслевого объединения «Строители Сибирского региона» Александра Савельева, средняя стоимость квадратного метра в Новосибирске в новостройках в 2022 году составляла 97,7 тысячи рублей. Местные аналитики, по его словам, говорили о ценах в 107-109 тысяч за «квадрат».

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска ищет подрядчика для строительства дома и расселения жителей ветхого и аварийного жилья.