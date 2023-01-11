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За выкуп квадратного метра застройщикам Новосибирска власти могут заплатить более 96 тысяч рублей

  • 11/01/2023, 15:30
Автор:
цена квадратного метра
Строительную отрасль поддерживают через льготные программы.

Минстрой РФ утвердил норматив стоимости квадратного метра на первое полугодие 2023-го — 88 737 рублей, это на 5,6% больше, чем во втором полугодии 2022 года.

новости Новосибирска

Правительство региона готово заплатить застройщикам больше за квадратные метры

Кроме того, ведомство утвердило показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на первый квартал.

В Сибирском федеральном округе самый дорогой «квадрат» в 2023 году в Республике Алтай — 110 509 рублей (+2,37%). На втором месте Республика Тыва — 105 557 рублей (+1,92%), на третьем — Новосибирская область — 96 536 рублей (+3,06%).

Для остальных регионов округа установлены следующие показатели средней рыночной стоимости квадратного метра:

  • Иркутская область — 95 044 рубля,
  • Томская область — 88 750 рублей,
  • Красноярский край — 85 998 рублей,
  • Кемеровская область — 84 140 рублей,
  • Омская область — 80 655 рублей,
  • Алтайский край — 79 387 рублей,
  • Республика Хакасия — 77 357 рублей.

Эти нормативы используются при реализации госпрограмм, связанных с предоставлением жилья различным категориям граждан.

В правительстве Новосибирской области уже сообщили, что в 2023 году область планирует увеличить строительство жилья для льготных категорий граждан. На эти цели заложены более 2 млрд рублей (в 2022-м — 1,2 млрд): из них на строительство домов для детей-сирот заложены 1 млрд 155 млн рублей, на строительство и приобретение служебного жилья — 891 млн рублей.

— Таких объемов строительства специализированного жилого фонда никогда не было в нашем регионе. На эти цели выделяются беспрецедентные средства. В планах 2023 года — в разных стадиях, включая проектирование, осуществлять строительство 57 домов, часть из которых начали строить в 2022 году. В некоторых из них жилье будет предназначено только для детей-сирот, в других — только под служебное жилье, в-третьих — одновременно для обеих категорий граждан, — отметил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

застройщики Новосибирска

Количество не проданных застройщиками Новосибирска квартир насторожило мэрию и правительство области

Напомним, на заседании ассоциации «Региональный деловой клуб строителей» в декабре участники новосибирского строительного рынка отмечали, что 2022 год завершился для рынка большим количеством непроданных квартир. Для решения этой проблемы в 2023 году застройщики рассчитывали использовать госпрограммы. В частности, на заседании отмечалось, что за 2022 год цена квадратного метра, который выкупается по госпрограммам, в регионе выросла на 66% — до 93,5 тысячи рублей. То есть сейчас застройщикам выгодно работать с государством по таким проектам. В прошлые годы тендеры нередко вообще не привлекали участников. Эксперты не исключали, что в 2023 году этот инструмент может стать поддерживающим для строительной отрасли в условиях падения рыночного спроса.

По данным президента отраслевого объединения «Строители Сибирского региона» Александра Савельева, средняя стоимость квадратного метра в Новосибирске в новостройках в 2022 году составляла 97,7 тысячи рублей. Местные аналитики, по его словам, говорили о ценах в 107-109 тысяч за «квадрат».

 

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска ищет подрядчика для строительства дома и расселения жителей ветхого и аварийного жилья. 

Фото из группы Минстроя Новосибирской области «ВКонтакте»

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : цена квадратного метра новостройки Новосибирска застройщики Новосибирска жилье для детей-сирот


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