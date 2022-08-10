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ВТБ: в июле рост продаж автокредитов в России превысил 10%

  • 10/08/2022, 11:00
В июле на фоне дальнейшего улучшения ценовых условий рынок автокредитования продолжил восстанавливаться.

Новости бизнесаПо оценке ВТБ, за месяц выдачи российских банков достигли почти 53 млрд рублей, что на 11% превысило результат за июнь. По прогнозам банка, тенденция по росту спроса в автосегменте продолжится, и к концу 2022 года рынок может выйти на сопоставимый с прошлым годом объем продаж.

В ВТБ клиенты провели в июле более 4,8 тысяч кредитных сделок примерно на 5,9 млрд рублей. Лидерами по объему выданных кредитов стали Московский регион (более 1 млрд рублей), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 540 млн) и Челябинская область (порядка 330 млн).

Основная доля продаж (около 60%) пришлась на машины с пробегом, спрос на которые продолжает расти из-за дефицита новых транспортных средств и их возросшей стоимости. Всего на покупку подержанных автомобилей ВТБ выдал более 1,9 млрд рублей в рамках залоговой программы и свыше 1 млрд – в рамках беззалоговой.

На фоне запуска госпрограммы в июле в выдачах кредитов на новые машины резко выросла доля транспортных средств российского производства – до 20,5%. Для сравнения, в июне этот показатель в ВТБ составлял чуть более 10%. Самой популярной маркой стала LADA. Всего с момента запуска льготной программы банк предоставил более 500 кредитов на 313 млн рублей. Доля господдержки в общем объеме выдач превысила 18%. Чаще всего на льготных условиях клиенты ВТБ покупают автомобили в Пермском крае, Самарской области, Московском регионе, Челябинске и Ижевске.

Средний размер кредита по итогам июля составил примерно 1,2 млн рублей, практически не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. При этом за счет смещения фокуса внимания клиентов в сторону машин с пробегом к уровню начала года он снизился на 20%.

«В этом году российский автомобильный рынок оказался под еще более серьезным давлением, чем в пандемию. Поддержать клиентов, которые реализуют отложенный спрос на автомобили, и самих автопроизводителей, на наш взгляд, поможет льготная госпрограмма. По данным Минпромторга, за три недели ее работы уже было продано порядка 3,5 тысячи транспортных средств. ВТБ на льготных условиях выдает уже каждый пятый кредит. Мы рассчитываем, что льготные условия наряду с налаживанием поставок комплектующих и возобновлением выпуска машин позволят рынку автокредитования к концу года выйти на объем продаж, сопоставимый с прошлым годом», – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ (ПАО) Владимир Высоцкий.

ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. В банке действуют как залоговые, так и беззалоговые программы финансирования покупки машины.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ВТБ Автокредиты


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