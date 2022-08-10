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На несуществующем Барабинском НПЗ открыто конкурсное производство

  • 10/08/2022, 11:03
Автор:
новости Новосибирска
Компания планировала в 2021 году запустить в регионе предприятие по переработке 3 млн тонн нефти в год.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области 4 августа на ООО «Нефтеперерабатывающий завод Барабинский» открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим назначен Виталий Зырянов

Напомним, иск о банкротстве компании подала налоговая инспекция в марте 2022 года. Сумма исковых требований составляла более 6 млн рублей. Позже налоговая уточнила размер требований компании перед бюджетом — 13, 3 млн рублей. Речь идет о долгах по земельному налогу. Согласно выписке из ЕГРН, за компанией в 2013 году зарегистрирован земельный участок площадью 1858162 +/- 11928 кв.м для строительства нефтеперерабатывающего завода.

— Согласно сведениям по расчетным счетам, последняя хозяйственная операция ООО «НПЗ Барабинский» совершена должником 08.04.2021, — говорится в материалах суда. — Земельный участок находится в обременении (запрещение регистрации).

В материалах суда уточняется, что в судебное заседание должно было состоятся в апреле, но неоднократно откладывалось. На заседание 4 августа компания своих представителей не направила. На момент публикации материала получить комментарий директора НПЗ Александра Осьминина редакции не удалось.

Под Новосибирском построят нефтеперабатывающий завод

Проект строительства завода для переработки нефти был представлен на совете по инвестициям Новосибирской области в 2014 году. Предполагалось, что его мощность составит 3 млн тонн нефти в год, глубина переработки составит— не менее 92%. Предприятие планировало выпускать автомобильный бензин, который по характеристикам будет равным классу Евро-5, дизельное топливо, газ двух видов, керосин и масла. В ценах 2014 года объем инвестиций в проект составлял 39 миллиардов рублей. Для осуществления проекта инвестору был передан участок площадью в 185 гектаров, получены технические условия для проектирования, заключён контракт на проведение работ. Запустить предприятие планировалось в 2021 году.

По данным Seldon.Basis,  гендиректором компании является Александр Осьминин. Ему принадлежит 9% в компании, 90,9%  у ООО «Вектор» (Создано в 2019 году, УК 10 тыс руб, собственник Ольга Орещенко. — Ред.). Чистый убыток компании в 2021 году составил 26,7 млн руб (в 2020 — 1,6 млн).  По данным ФНС, доходы компании за 2020 год составили 0 рублей. У «Вектора» в 2020 году доходы 0 руб, расходы 9 тыс. Александр Осьминин является учредителем и директором ООО «Жилкоммункомплект» (Алтай).

 

В конце 2021 года под Новосибирском запустили комплекс гидроочистки дизельных топлив Коченевского нефтеперерабатывающего завода ООО «ВПК-Ойл». 

Фото pixabay.com — Skitterphoto

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : топливо инвестиции бизнес банкротство


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