На несуществующем Барабинском НПЗ открыто конкурсное производство

Решением Арбитражного суда Новосибирской области 4 августа на ООО «Нефтеперерабатывающий завод Барабинский» открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим назначен Виталий Зырянов
Напомним, иск о банкротстве компании подала налоговая инспекция в марте 2022 года. Сумма исковых требований составляла более 6 млн рублей. Позже налоговая уточнила размер требований компании перед бюджетом — 13, 3 млн рублей. Речь идет о долгах по земельному налогу. Согласно выписке из ЕГРН, за компанией в 2013 году зарегистрирован земельный участок площадью 1858162 +/- 11928 кв.м для строительства нефтеперерабатывающего завода.
— Согласно сведениям по расчетным счетам, последняя хозяйственная операция ООО «НПЗ Барабинский» совершена должником 08.04.2021, — говорится в материалах суда. — Земельный участок находится в обременении (запрещение регистрации).
В материалах суда уточняется, что в судебное заседание должно было состоятся в апреле, но неоднократно откладывалось. На заседание 4 августа компания своих представителей не направила. На момент публикации материала получить комментарий директора НПЗ Александра Осьминина редакции не удалось.
По данным Seldon.Basis, гендиректором компании является Александр Осьминин. Ему принадлежит 9% в компании, 90,9% у ООО «Вектор» (Создано в 2019 году, УК 10 тыс руб, собственник Ольга Орещенко. — Ред.). Чистый убыток компании в 2021 году составил 26,7 млн руб (в 2020 — 1,6 млн). По данным ФНС, доходы компании за 2020 год составили 0 рублей. У «Вектора» в 2020 году доходы 0 руб, расходы 9 тыс. Александр Осьминин является учредителем и директором ООО «Жилкоммункомплект» (Алтай).
В конце 2021 года под Новосибирском запустили комплекс гидроочистки дизельных топлив Коченевского нефтеперерабатывающего завода ООО «ВПК-Ойл».
Фото pixabay.com — Skitterphoto
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