ВТБ в Новосибирской области увеличил выдачи ипотеки в июле в 1,5 раза

За этот месяц 670 новосибирских семей смогли улучшить жилищные условия, объем выдач составил 2,3 млрд рублей. Новосибирская область традиционно входит в топ-5 субъектов по объему сделок в Российской федерации – за семь месяцев ВТБ выдал в регионе 4,5 тысячи ипотечных кредитов на 14,9 млрд рублей.

В целом по стране по итогам января-июля банк выдал более 112 тысяч ипотечных кредитов на 510 млрд рублей. Каждая вторая сделка прошла на льготных условиях, при этом спрос на «семейную ипотеку» вырос среди клиентов ВТБ в четыре раза.

Каждый второй ипотечный кредит в регионе был оформлен по программам господдержки. В рамках льготной ипотеки с господдержкой новосибирцы с начала года оформили свыше 1,2 тысячи кредитов на 3,64 млрд рублей. «Семейной ипотекой» воспользовались более 800 клиентов, объем сделок достиг 3,2 млрд рублей. Спрос на нее вырос даже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года более чем в три раза. В июле ВТБ запустил собственную программу поддержки многодетных семей, которые могут оформить в банке жилищный кредит всего под 3%. За первый месяц сделки в Новосибирской области по программе превысили 58 млн рублей.

Летом ВТБ также перезапустил рефинансирование ипотеки, чтобы помочь заемщикам снизить ставки по ранее оформленным кредитам по высоким ставкам. Новосибирцы воспользовались возможностью сократить свою платежную нагрузку почти вдвое, оформив рефинансирование в ВТБ. Объем таких кредитов за июнь-июль составил 503 млн рублей.

«Снижение ставок по ипотеке стало существенным стимулом для оживления рынка вторичного жилья. В июле его доля в общем объеме сделок превысила 62%, хотя в апреле составляла около четверти. Рост спроса на вторичное жилье стимулирует рынок новостроек, поскольку для покупки квартиры у застройщика в ипотеку заемщики часто используют средства от продажи своего жилья. Постепенно возвращает свою долю в объеме выдач программа рефинансирования – в июле она составила 13%», – сообщил Сергей Никулин, управляющий ВТБ по Новосибирской области.

ВТБ (ПАО) – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. Минимальная ставка по ипотеке в рамках собственных и льготных программ банка доступна для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ.

По оценке экспертов банка, ВТБ не ожидает повторения исторического рекорда продаж ипотечного рынка, который был установлен в 2021 г. По прогнозам, выдачи на рынке жилищных кредитов могут составить около 4,5-4,6 трлн рублей, что на 10% превысит результаты 2020 года. Размер ипотечного портфеля на рынке достигнет 14,8 трлн рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 15%.