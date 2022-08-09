Первый региональный спутник «Кузбасс-300» запустили с космодрома «Байконур»

С космодрома «Байконур» сегодня, 9 августа в 08.52 по московскому времени запустили спутник «Кузбасс-300».

— «Кузбасс-300» стал первым в истории российского космоса региональным спутником, запущенным на орбиту. Этот аппарат разработали наши школьники, студенты и ученые КузГТУ. Наноспутник весит всего 4 кг. В нем установлены видеокамеры и электронные системы, с помощью которых ребята будут из космоса наблюдать за экологической обстановкой в регионе, — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Внутрь корпуса спутника заложен символ Кузбасса — каменный уголь. Малый космический аппарат оснащен оптической камерой и радиопередающей системой для трансляции на Землю информации в виде голосовых сообщений, изображений и телеметрических данных. Спутник будет делать фотографии, которые будут анализировать на базе Центра управления полетами КузГТУ для изучения экологической обстановки в регионе.

Центр управления полетами на базе КузГТУ открылся в День космонавтики — 12 апреля 2022 года. В онлайн-формате участие в событии приняли директор административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин, советник генерального директора ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева» Александр Чернявский, ректор КузГТУ Алексей Яковлев, директор компании Powerscan Hitech Co., Ltd, руководитель Китайского представительства НОЦ «КуZбасс» (КНР) Гао Синюй, профессор Кунминьского политехнического университета, почетный профессор КНР и провинции Юньнань, основатель и руководитель инновационной Группы фотоэлектрических функциональных материалов в провинции Юньнань (КНР) Цю Цзяньбэй, и. о. ректора Ошского технического государственного университета Киргизской Республики Мурзабек Сагыналиев, профессор Монгольского института «Маргад» Хаш Эрденэ, руководитель ЦУП КузГТУ Владислав Немов.

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