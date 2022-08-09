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Новый логистический центр построят в Кузбассе

  • 09/08/2022, 15:56
новости Кемерово
Он будет заниматься централизованной поставкой продуктов питания в социальные учреждения.

По поручению губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева региональные министерства сельского хозяйства, образования, промышленности и торговли прорабатывают оптимальную модель логистического центра. Он будет заниматься централизованной поставкой продуктов питания в социальные учреждения. Объем инвестиций в проект в правительстве региона пока не озвучивают.

Рынку школьного питания нужны единые правила игры

— Создание логистического центра поставок продуктов питания местного производства — еще один шаг к здоровому питанию людей. Это позволит не только снизить себестоимость питания в социальных учреждениях и гарантировать ее безопасность, но и оказать существенную поддержку местным производствам, что особенно важно в текущей ситуации, — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона отметил, что логистический центр станет связующим звеном между фермерами и конечным потребителем — школой, детским садом, больницей и другими социальными учреждениями. Он будет предоставлять комплекс услуг по хранению, контролю качества и транспортировке продукции потребителям. Также возьмет на себя функции по закупке и доставке продукции, а значит, мелкие сельхозпроизводители смогут поставлять свою продукцию прямо с поля в хранилища центра, сообщила пресс-служба правительства региона.

Для создания логистических центров централизованных поставок продуктов питания местного производства в образовательные организации Кузбасса рассмотрен опыт создания логистических центров в Республике Башкортостан и Волгоградской области. На этой основе сформулированы направления для кузбасской модели логистического центра. В настоящее время региональная модель центра дорабатывается с привлеченными к работе федеральными партнерами.

В качестве пилотной территории выступит Топкинский муниципальный округ. Уже подготовлены перечень и потребность в необходимых продовольственных товарах на 2022-2023 годы для поставок в школы и детские сады округа.

В настоящее время в Кузбассе работают два крупных логистических центра поставок — торговые сети «Мария-Ра» и «Магнит». Кроме того, торговая сеть «Пятерочка» выступила с инициативой реализации в регионе проекта «Овощехранилище». Это позволит увеличить мощности сезонного хранения местной овощной продукции, соответственно, долю товаров местных производителей в ассортименте магазинов. Сейчас средняя доля продаж товаров кузбасских производителей составляет порядка 20%. В торговых сетях «Бегемаг», «Магнит», «Пятерочка» доля местных производителей в ассортименте социально значимых товаров составляет более 45%.

Напомним, о планах централизованно выйти на рынок социального питания Новосибирской области, а также прилегающих регионов Сибири ранее заявляла компания «РусАгроМаркет». Весной нынешнего года она запустила в Новосибирске свой маркетплейс.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта об элементах системы социального питания, которые тестируются в регионах России. 

Фото с сайта администрации Кемеровской области

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Рубрики : Власть Недвижимость Агропром

Регионы: Новосибирск Кемерово

Теги : недвижимость логистика бизнес


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