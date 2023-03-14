Рекламодателям

ВТБ в Новосибирской области: в феврале объем выдач ипотеки вырос в 1,7 раза

  • 14/03/2023, 11:07
Клиенты ВТБ в Новосибирской области в феврале оформили жилищные кредиты на 2,2 млрд рублей, что в 1,7 раза превышает результат января.

новости бизнесаСредний чек ипотечной сделки составил порядка 3,8 млн рублей.

Всего по России за второй зимний месяц заемщики получили в ВТБ около 15 тысяч ипотечных кредитов на 78 млрд рублей со средним чеком 5,2 млрд рублей. Основным спросом клиентов пользовалось готовое жилье – его доля в общем количестве сделок ВТБ по итогам февраля составила 54% (+3 п.п. за год). Заемщики, приобретающие недвижимость в новостройках, ожидаемо отдавали предпочтение льготным программам. Среди них наибольшим интересом пользовалась «семейная ипотека»: ее в феврале оформили примерно 3,5 тысячи клиентов в сумме более чем на 21 млрд рублей. Вторая по популярности программа — «Ипотека с господдержкой-2020»: ею воспользовались около 3,1 тысячи заемщиков, оформивших кредиты на 19,5 млрд рублей.

«Мы видим, что, несмотря на сезонный фактор, новосибирцы сохраняют спрос на ипотеку как доступный инструмент для улучшения жилищных условий. Причем, одним из драйверов продаж остается льготная ипотека, в том числе в партнерстве с застройщиками. Сейчас на кредиты с господдержкой приходится около 40% в наших выдачах. Вместе с тем, мы отмечаем, что спрос на вторичную недвижимость вернулся на уровень привычных для региона значений – по итогам двух месяцев две трети ипотечных продаж составляют кредиты на готовое жилье. Наши аналитики прогнозируют, что основной интерес ипотечных заемщиков будет концентрироваться именно в этом сегменте», – отметил управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

По оценке ВТБ, в феврале российские банки выдали более 420 млрд рублей по ипотеке, увеличив результат января в 1,5 раза. Факторами роста стали реализация льготной ипотеки, ввод новых девелоперских объектов и ожидаемое сокращение субсидированных программ от застройщиков. При этом в феврале прошлого года на фоне ажиотажного спроса в преддверии увеличения ставок уровень продаж был на 12% выше.

Фото: freepik.com

625

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ипотека ВТБ


Спецоперация на Украине

Российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей
13/03/23 9:59
В Новосибирской области запущена программа реабилитации участников спецоперации
9/03/23 18:42
В Новосибирске злоумышленники пытались поджечь центр сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО
6/03/23 14:25

Актуальный разговор

Регина Бакшун, руководитель корпоративной и налоговой практик АБ «Гребнева и партнеры»

Регина Бакшун: В суды начали поступать налоговые дела по компаниям, где бизнес-процессы отстраивали консультанты

Это делает судебные процессы более сложными, но и более интересными для специалистов, так как идет проверка их работы.
Все материалы
Лента новостей

«Инвестпроект» отремонтирует участок дороги до «Новосибирск-Кочки-Павлодар» в Краснозерском районе

14/03/2023, 13:36

Российские дилеры планируют весной привезти принципиально новые для страны машины

14/03/2023, 12:13

Парк у нового ледового дворца в Новосибирске официально получил название «Арена»

14/03/2023, 11:08

Ходатайство Евгения Покушалова об условно-досрочном освобождении удовлетворено

14/03/2023, 11:04
Популярное

Новосибирская область оказалась на 12 месте по количеству преступлений в общероссийском рейтинге

14/03/2023, 11:29

Сбер предупредил о новых случаях мошенничества

13/03/2023, 17:15

Долги по зарплате перед учителями из региональных бюджетов выросли до 152 млн рублей в марте

13/03/2023, 16:37

Новости компаний

«Ростелеком» и «Виртуальный маркетолог» помогут бизнесу сократить путь к клиентам

14/03/2023, 12:19

Банк Уралсиб запустил акцию «Безлимитные платежи» для новых бизнес-клиентов

14/03/2023, 11:05

Стартовал ХVIII Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»

14/03/2023, 09:49

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Экономьте на покупках
Подпишитесь на рассылку самых актуальных предложений.


×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска