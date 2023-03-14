Парк у нового ледового дворца в Новосибирске официально получил название «Арена»

В Новосибирске утвердили название для парка на территории нового ледового дворца в Кировском районе. Об этом в Telegram-канале сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

— Сегодня на заседании комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска принято решение о наименовании нового парка, расположенного в Кировском районе рядом с многофункциональной ледовой ареной по улице Немировича-Данченко, парк «АРЕНА», — говорится в сообщении.

Напомним, голосование проходило на сайте «Госуслуги» в конце января. При этом других вариантов выбора названия горожанам представлено не было. За название «Арена» высказались 204 человека (59,5%), против – 130 человек (37,9%), 9 участников затруднились ответить.

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