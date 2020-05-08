ВТБ в Новосибирской области заключил соглашения по программе кредитования на зарплату сотрудникам на сумму более 150 млн рублей

Среди клиентов, получивших кредиты, компании по организации питания, грузоперевозок, занятий спортом, сферы торговли и гостиничного бизнеса.

— В нашем регионе значимую долю среди хозяйствующих субъектов занимают предприятия сегмента малого бизнеса, который оказался наиболее чувствителен к обстоятельствам текущей ситуации. Оперативное предоставление средств на выплату зарплат – один из важных факторов сохранения рабочих мест и социальной стабильности, — отметил управляющий ВТБ (ПАО) в Новосибирской области, вице-президент Станислав Могильников. — Помимо работы в рамках мер государственной поддержки, ВТБ предлагает собственные решения для помощи малому и среднему бизнесу.

ВТБ предоставляет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям кредиты на выплату зарплаты сотрудникам на срок до 12 месяцев. На первые полгода ставка составит 0% годовых, на оставшийся период – 3,5% годовых. Заемные средства выдаются наиболее пострадавшим от распространения COVID-19 отраслям из списка, утвержденного Правительством. При расчете суммы займа учитывается количество сотрудников, региональный МРОТ, районный коэффициент в субъекте, где зарегистрирован заемщик, ставка по взносам с заработной платы. Залоговое обеспечение не требуется.

Для того чтобы подать заявку, клиенту достаточно обратиться в офис банка или проконсультироваться в контакт-центре ВТБ для предпринимателей по телефону 8(800)200-77-99.

Фото: пресс-служба банка