Мэрия готовит поддержку бизнесу на 600 млн рублей

— Подана заявка в правительство Новосибирской области о предоставлении мер поддержки компаниям, которые занимаются муниципальными перевозками. Мы обсуждали этот вопрос с губернатором. Думаю, что в ближайшее время эти меры будут приняты, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

При этом он отметил, что для получения поддержки перевозчики будут должны предоставить подтверждение, что транспорт работал, а графики движения соблюдались.

Кроме того, в мэрии разработали меры поддержки малого бизнеса, которые будут внесены на рассмотрение ближайшей сессии горсовета.

— Это те меры, которые мы обязаны предоставить, в соответствии с распоряжением федерального центра, правительства региона. Ряд мер мы собираемся рассмотреть из списка рекомендованных. Сейчас идет разработка норм по их предоставлению. Надеюсь, что депутаты горсовета нас поддержат, — отметил мэр.

Общая сумма мер господдержки, которые Новосибирск планирует предоставить предпринимателям, оценивается более чем в 600 млн рублей.

Фото со страницы Анатолия Локтя Вконтакте