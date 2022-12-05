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ВТБ: в ноябре рынок автокредитов в России вырос на 8%

  • 05/12/2022, 16:38
По оценке ВТБ, в ноябре выдачи автокредитов на российском рынке составили 64 млрд рублей, что на 8% превышает результат октября.

новости бизнесаТаким образом, за 11 месяцев года банки преодолели отметку в 624 млрд рублей, тогда как в прошлом году продажи за аналогичный период достигли 1,1 трлн рублей. В декабре ВТБ ожидает дальнейший рост активности заёмщиков, который позволит рынку довести выдачи до 670 млрд рублей по итогам года.

В ВТБ в ноябре физические лица провели более 5,8 тысячи кредитных сделок почти на 6 млрд рублей, увеличив результат к октябрю на 10%. Средний чек одного автокредита составил около 1 млн рублей. В целом по итогам 11 месяцев свыше 47,5 тысячи заемщиков получили автокредиты в ВТБ на 57 млрд рублей.

Лидерами по объему выданных средств в ноябре стали Московский регион (965 млн рублей), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 470 млн) и Республика Башкортостан (более 244 млн рублей).

Основная доля продаж (54%) пришлась на новые машины, спрос на которые продолжает расти на фоне господдержки. В ноябре на покупку таких автомобилей ВТБ выдал более 3,8 млрд рублей. Наибольшим интересом у заемщиков пользуются российские марки – их доля в выдачах ВТБ за месяц увеличилась более, чем на 6 пп и по итогам ноября превысила 65%. Самой популярной маркой стала Lada. В ВТБ на нее сейчас приходится 6 из 10 кредитных сделок.

«В ноябре двигателем автомобильного рынка продолжила выступать льготная программа. Ее продление позволило поддержать большее количество автолюбителей, что также отразилось на результате минувшего месяца.  В ВТБ общий объем выдач с момента запуска программы уже приблизился к 7 млрд рублей, и сегодня доля господдержки в наших продажах составляет около 55%. Чаще всего на льготных условиях заемщики покупают машины в Москве, Перми и Санкт-Петербурге. По нашей оценке, в декабре активность клиентов продолжит расти, что позволит российским банкам довести выдачи до 670 млрд рублей по итогам года. Надеемся, что в следующем году рынок автокредитования вернется на траекторию уверенного роста», – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

Фото: ru.freepik.com

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Регионы: Сибирь

Теги : ВТБ Автокредиты


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