В России импортозаместили тормоза на самолетах Sukhoy Superjet-100

Как сообшают «Известия», это позволит продолжать эксплуатацию SSJ-100, так как на машинах тормоза постоянно подвергаются износу и требуют регулярной замены.

Отмечается, что серийное производство шин уже налажено, а поставки ожидаются сразу после завершения сертификации в составе воздушного судна.

В планах корпорации «Иркут» до конца текущего года получить одобрение на установку российской авиационной шины, выпуск которой наладили на Ярославском шинном заводе взамен шин Michelin.

— Проведен комплекс испытаний шин на стенде и в составе воздушного судна. Выполнено более 10 испытательных полетов, в том числе на сложных режимах, таких как прерванный взлет. Комплекс сертификационных работ планируется завершить в текущем году, — рассказали в «Иркуте».

Напомним, что тормозные диски для SSJ ранее поставляла американская компания Goodrich.

Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут» – предприятие, обеспечивающее полный цикл работ по проектированию, испытаниям, производству, маркетингу, реализации и послепродажному обслуживанию авиационной техники.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы производят запчасти для John Deere и Komatsu.

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