В новом здании Новосибирского районного суда есть тайная комната для анонимного допроса

Прошло торжественное открытие нового здания Новосибирского суда — теперь суд располагается на Титова, 184. Ранее в этом здании находилась школа, которая была построенная в 1953 году. Объект был введен в эксплуатацию в новом статусе после комплексного капитального ремонта. Работы проводились в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы».

— В двухэтажном здании площадью более 2000 кв.м. располагаются: 15 залов судебных заседаний для рассмотрения уголовных и гражданских дел, в том числе 1 зал для рассмотрения уголовных дел с участием коллегии присяжных заседателей, 15 кабинетов судей, 24 кабинета работников аппарата суда, — говорится в сообщении пресс-службы Управления Судебного департамента в Новосибирской области.

В конвойном помещении находится 5 камер. Техническая укрепленность конвойного помещения и залов судебных заседаний судов произведена с использованием всех современных спецсредств, уточнили в ведомстве. Архив суда законченных и текущих дел (уголовные и гражданские) занимает площадь более 300 кв.м., что в 4 раза больше, чем было в прежнем здании.

Здание Новосибирского районного суда оснащено множеством электронных систем, таких как системы видеоконференц-связи, локально-вычислительные сети, комната анонимного допроса свидетелей, охранные, пожарные и множество других.