ВТБ в первом квартале на 20% увеличил продажи ипотеки в Новосибирской области

В целом по России ВТБ нарастил продажи ипотеки на четверть — до 272 млрд рублей.

На фоне резкого роста ключевой ставки и ценовых параметров кредитов на рынке фокус внимания клиентов сместился в сторону программ с господдержкой. Доля таких сделок в общем объеме продаж ВТБ в Новосибирской области выросла с 32% в январе до 60% в марте. Среди льготных программ основной объем выдач в первом квартале – 25% – пришелся на ипотеку с господдержкой для новостроек (запущена в 2020 г.). В рамках этой программы ВТБ выдал в Новосибирской области около 1 тысячи кредитов на 2,3 млрд рублей. По «семейной ипотеке» банк предоставил финансирование в размере около 2 млрд рублей.

«Рынок ипотечного кредитования в этом году оказался под сильным давлением. Резкий рост уровня ключевой ставки и последовавшее за ним увеличение ценовых параметров по стандартным банковским программам, в первую очередь, повлияли на рынок вторичного жилья. В этом сегменте фиксируется «охлаждение» продаж, а спрос клиентов, для которых актуально решение жилищного вопроса в текущих условиях, сместился в сторону программ господдержки. По ним по-прежнему сохраняются доступные условия кредитования. Новосибирский регион вошел в пятерку крупнейших в сети ВТБ по активности ипотечных заемщиков по итогам января-марта, что говорит о сохранении высокого уровня спроса на покупку новых квартир и стремлении населения улучшить свои жилищные условия», – прокомментировал управляющий банка ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

По оценкам ВТБ, модернизация госпрограммы усилит эффект по перераспределению спроса населения в сторону программ с господдержкой. Для заемщиков, которым в текущих условиях предстоит решить жилищный вопрос за счет приобретения недвижимости у застройщика, по-прежнему сохраняются доступные условия кредитования. Кроме того, число потенциальных клиентов расширится за счет увеличения максимальных сумм кредитов вдвое. В результате уже во втором квартале ВТБ может нарастить выдачи в России по всем программам льготной ипотеки на 40% — почти до 160 млрд рублей. Доля таких сделок в общем объеме продаж увеличится в два раза – до 80%. По оценкам банка, общерыночные выдачи ипотеки в этом сегменте во втором квартале покажут схожие темпы. Одновременно продолжит «охлаждаться» ипотека на вторичном рынке, прогнозируют эксперты банка.

ВТБ первым на рынке начал работать по новым условиям льготной ипотеки. Клиенты могут подать заявку на жилищный кредит в офисах и на сайте банка. Для заемщиков, использующих сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке, банк предлагает дисконт в размере 0,3 пп. Таким образом, минимальная ставка по обновленной госпрограмме для клиентов банка ВТБ (ПАО) составит 11,7%. Льготные параметры распространяются на покупку квартир, а также готовых жилых домов у застройщика.