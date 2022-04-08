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Мэрия Новосибирска хочет, чтобы кикшеринговые компании платили за аренду земли

  • 08/04/2022, 13:00
Автор:
новости Новосибирска
Стороны «обсуждают варианты» сотрудничества власти и бизнеса в этом вопросе.

— Мы существенно продвинулись в договоренностях о взаимодействии по  упорядочению развития бизнеса по аренде самокатов на территории города, — заявил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он напомнил, что в городе уже действуют ограничения по скоростному режиму для самокатов:  до 25 км/ч — на специально оборудованных велодорожках и специально предназначенной для велосипедов и самокатов инфраструктуре, до 20 км/ч — на тротуарах общего пользования, во дворах и жилых зонах, до 15 км/ч — на улицах с интенсивным движением и, наконец, до 10 км/ч — на велодорожках в городских парках и скверах. Определены территории, где их использование запрещено. Например, мемориальная часть сквера Монумент Славы в Ленинском районе Новосибирска. Кроме того, по словам мэра, компания Whoosh начала работу по выделенным полосам для самокатов.

— В определенных вопросах договоренности мы не достигли, и работа продолжается, —добавил Анатолий Локоть. — В частности, речь идет об оплате муниципальной земли, которую использует оператор. Надеемся, что эти вопросы будут решены.

Напомним, в прошлом году вопросы, связанные с сервисами аренды самокатов, часто становились темой обсуждения в горсовете Новосибирска, а также в муниципалитете. Одной из претензий, которую озвучивали и чиновники, и депутаты, было то, что самокаты арендаторы бросают в самых разных местах, где они мешают движению пешеходов. Также поднимался вопрос о том, что кикшеринговые компании не платят за аренду муниципальной земли, на которой размещают самокаты.

Новости Новосибирска

Whoosh на 50% увеличит парк самокатов в Новосибирске

В пресс-службе Whoosh в ответ на запрос редакции сообщили, что компания заинтересована в развитии велосипедной инфраструктуры в Новосибирске, поскольку это сделает сервис еще более удобным для всех жителей города: и пользователей кикшеринга, и пешеходов, и автомобилистов.

— Совместно с мэрией Новосибирска мы обсуждаем различные варианты взаимодействия в данном вопросе. В том числе, например, нанесение разметки на виртуальных парковках электросамокатов, чтобы пользователям было проще аккуратно размещать самокаты после завершения аренды, — пояснили в компании.

Вопрос об оплате аренды муниципальной земли, а также о том, в какой форме будет осуществляться эта оплата, смогут ли кикшеринговые компании зачесть ее за счет оформления выделенных полос и нанесения виртуальной разметки на парковках, в Whoosh не прокомментировали, отметив, что конкретных договоренностей на данный момент нет, идет обсуждение различных вариантов.

— В любом случае это никак не отразится на стоимости услуги для пользователей Whoosh в Новосибирске, — подчеркнули в компании.

В базовом тарифе старт поездки в Whoosh сегодня стоит 50 рублей, минута — 6 рублей. В зависимости от спроса, числа доступных самокатов, их заряда и других параметров алгоритм динамического ценообразования может повышать или понижать стоимость. Для тех, кто пользуется самокатами регулярно, выгодна подписка Whoosh Pass — с ней не оплачивается старт поездки, поясняют в компании.

Новости Новосибирска

Кикшеринговая компания инвестирует в сеть велодорожек в Академе

Напомним, в прошлом году мэрия Новосибирска и кикшеринговая компания Whoosh заключили соглашение, в рамках которого стороны планировали проработать проект создания сети велодорожек в Академгородке. Сумму инвестиций в проект в компании Whoosh в прошлом году не называли, отмечая, что определятся с объемом вложений, когда станет известен точный километраж проекта.

Сервис электросамокатов Whoosh запустился в Новосибирске в 2019 году в Академгородке, в 2020-м компания пришла на правый берег Новосибирска и в 2021 году расширилась на левый берег. В апреле 2021 года в Новосибирск вышла компания Urent. По данным «Мегафона», которые оператор опубликовал в октябре 2021 года, доля Whoosh по объему потребления мобильного интернета составила более 90%, Urent — менее 10%.

Фото редакции

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : кикшеринг власть Велодорожки аренда самокатов аренда земли


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