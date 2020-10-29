Муниципальные аптеки предлагают подключить к дистанционной торговле

— 8 организаций рознично-оптовой сети, работающие в Новосибирске, сегодня уже имеют разрешения на дистанционную торговлю лекарственными препаратами. МП «Новосибирская аптечная сеть» пока к этой системе не подключена. Если есть возможность, просим вас рассмотреть это предложение и подать заявление на дистанционную работу. Это приблизит лекпрепараты к населению, к маломобильным группам, которые не могут прийти за ними в аптеки, особенно сегодня — в сложной эпидемиологической ситуации, — обратилась к мэру Новосибирска Анатолию Локтю на сессии горсовета руководитель областного управления Росздравнадзора Елена Хрусталева.

Она отметила, что заявление рассматривается в течение 5 дней, и после этого аптека получает возможность продавать лекарства дистанционно. Сейчас муниципальная аптечная сеть предлагает покупать лекарства через сайт со скидкой 10%. Соответствующее сообщение появляется после захода на сайт. Также на сайте размещена опция для интернет-заказа.

— Сегодня в мониторинге нашего управления — наличие лекарственных препаратов и ежедневная оборачиваемость — находятся 200 фарморганизаций, которые добровольно предоставляют нам эту информацию. А начинали мы работу с 60 компаний, — сообщила на заседании сессии горсовета Елена Хрусталева.

Напомним, лекарственная тематика для Новосибирска в октябре стала крайне актуальной. По данным 2ГИС, за третью неделю октября количество звонков в аптеки в Новосибирске выросло на 151%. Впрочем, уже 27 октября региональное управление Росздравнадзора сообщило, что ажиотажный спрос снижается

Она заявила, что, по сравнению с 21 октября, на этой неделе ситуация с наличием в аптеках лекарственных средств существенно улучшилась. В оптовых организациях количество антивирусных препаратов выросло с 8,3 до 46,3 тысячи упаковок. В основном за счет поставок ремантадина. Запас антибиотиков увеличился с 4,5 до 8,3 тысячи упаковок, в основном за счет азитромицина и левофлоксацина, интерферонов — с 33 до 2564 упаковок, гормональных — с 764 до 8683 упаковок. Аналогичная динамика наблюдается в аптечной рознице. В группе антивирусных запас препаратов в аптеках города вырос с 3 до 10,7 тысячи упаковок. В продаже появился новый препарат, которому приписывают антиковидное действие: фавипиравир — 108 упаковок. Количество антибиотиков увеличилось с 2,5 до 7,4 тысячи упаковок, интерферонов —с 2021 до 4417 упаковок, а гормональных препаратов — с 419 до 2817 упаковок.

Судя по данным Роспотребнадзора, самый большой спрос в оптовых организациях за неделю зафиксирован на цефтриаксон. По данным на 27 октября, за день в оптовых организациях области были закуплены более 5,7 тысячи упаковок этого препарата. На втором месте по популярности — римантадин (3,3 тысячи упаковок в сутки). В топ-3 оптового спроса также входит интерферон альфа 2b для интраназального применения — 1211 упаковок в сутки. Если посмотреть на спрос в рознице, то он несколько отличается. Чаще всего в аптеках, которые мониторит Росздравнадзор, новосибирцы покупали умифеновир (аналог арбидола) — 399 упаковок в сутки, азитромицин — 394 и цефтриаксон — 352 упаковки в сутки.

— Мы видим, что жители закупают лекарственные препараты впрок, на волне ажиотажа и начинают их принимать, даже если для этого нет показаний. Это неправильно, так как формируется антибактериальная устойчивость организма к лекарствам. Не нужно заниматься самолечением. Если человек болен, то ему необходимо обращаться к врачу, чтобы он назначил соответствующую схему лечения, — говорит Елена Хрусталева.

Напомним, в последнее время в соцсетях и в СМИ появляется много сообщений о том, что новосибирцы с температурой 38-39 градусов и признаками ковида не могут дождаться врачей на дом, просиживают часами в очередях в поликлиниках, а потом не могут купить по выписанным рецептам лекарства в аптеках. В итоге используют рецепты, переданные знакомыми (то есть занимаются самолечением) или аналоги, которые им предлагают фармацевты. Многие говорят, что лечатся по схемам, распространяющимся в соцсетях от лица врачей, заявляя, что делают это от безысходности, не имея возможности получить консультацию от специалиста в нормальном режиме.

Впрочем, Хрусталева ответила, что население начало успокаиваться — и ажиотажный спрос на лекарственные препараты снижается.

— Сейчас на федеральном уровне изменена схема работы маркировки лекарственных препаратов. На днях она начнет внедряться. Надеемся, что за счет этого удастся избежать технических проблем, с которыми столкнулись розничные и оптовые фарморганизации и которые привели к временному дефициту лекпрепаратов в аптеках, — говорит Елена Хрусталева.

А вот ситуацию с ростом цен на самые востребованные во время пандемии препараты (с этим вопросом к ней обратились депутаты горсовета) она прокомментировать затруднилась.

— По ценообразованию мы ведем контроль за медикаментами, входящими в список жизненно-важных лекарственных препаратов. Здесь мы не видим превышения цен. Если у кого-то есть информация о нелегальной работе по другим лекарствам — обращайтесь к нам. Будем выходить на проверки и работать с этими организациями, — отметила глава областного управления Росздравнадзора.

Напомним, в понедельник на оперативном заседании в правительстве региона замгубернатора Сергей Семка сообщил, что из 400 наименований препаратов, рекомендованных для лечения ковида, по 330 начались поставки. По 70 дефицитным наименованиям будут организованы поставки в течение этой недели. Не только в аптеки муниципальной сети, но и в аптеки области.

Фото: pixabay.com, автор- Tumisu