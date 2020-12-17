ВТБ в три раза снижает платеж по автокредитам на первые полгода

Размер платежей за первые полгода для заемщиков снижается и включает в себя только проценты. Погашение основного долга начинается только с седьмого месяца, что втрое снижает долговую нагрузку клиентов в первые полгода.

— В этом году рынок автокредитования замедлился из-за пандемии и сокращения поставок новых транспортных средств. Тем не менее, мы видим, что в четвертом квартале выдачи уже превышают результаты прошлого года, и многие клиенты стремятся приобрести новый автомобиль в этом году до возможного повышения цен в 2021-м. Мы решили запустить новую программу, которая позволит им решить этот вопрос и заодно сэкономить семейный бюджет в первые полгода, – прокомментировал Иван Жигарев, начальник управления «Автокредитование» ВТБ (ПАО).

По условиям программы «Льготные платежи» в автокредит можно приобрести новый или подержанный автомобиль любой марки. Средства выдаются в рамках базовых программ автокредитования ВТБ. Клиенту достаточно оставить онлайн-заявку на сайте банка, для чего потребуется лишь паспорт и второй документ, например, водительские права. Приобретаемый автомобиль оформляется в залог банку, доступны программы как с оформлением, так и без КАСКО.

ВТБ входит в ТОП-3 лидеров российского рынка автокредитования. Автокредит в банке можно получить на срок от года до 7 лет, предусмотрен нулевой первоначальный взнос и оформление по двум документам, без подтверждения дохода и занятости. Возможная сумма кредита – до 7 млн рублей в зависимости от тарифа.

Фото: пресс-служба банка