Пассажиропоток аэропорта Толмачёво на направлениях юга России в ноябре увеличился на 30%

В ноябре пассажиропоток аэропорта Толмачёво составил 311 091 человек. На внутрироссийских рейсах обслужено 288 559 пассажиров, на международных рейсах — 22 532 пассажира, сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

— В ноябре партнёры аэропорта Толмачёво авиакомпании AZUR air и Royal Flight начали выполнение чартерных рейсов из Новосибирска в Танзанию на остров Занзибар в рамках полётных программ туроператоров ANEX Tour и Coral Travel соответственно. В Анталью в ноябре перевезено более 6 000 пассажиров, — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, популярными среди пассажиров аэропорта Толмачёво по-прежнему остаются направления юга России. В ноябре рост пассажиропотока в Сочи по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 120,6%, в Анапу — 27,1%, в Симферополь — 1,9%. В целом рост пассажиропотока на южных направлениях составил 30,0%.

Отмечается, что помимо южных направлений лидерами среди наиболее динамичных направлений ноября по пассажиропотоку стали Салехард (+17,2%), Абакан (+11,3%), Новокузнецк (+7,3%), Норильск (+7,2%).

Доля трансферного пассажиропотока в ноябре составила 30,2%. Основные направления трансфера — города Дальнего Востока и юга России, Санкт-Петербург и Москва.

Количество грузовых воздушных судов, обслуженных в ноябре в 2 раза превысило аналогичный показатель прошлого года. С начала года обработано 30 710 тонн груза и почты.

Фото: Gensa Gensa