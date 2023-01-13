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Корма будущего, полезные клопы и приборы для «оживления» озер созданы в новосибирских лабораториях

  • 13/01/2023, 15:31
правительство НСО
Разработки новосибирских ученых-аграриев для развития рыбной промышленности, растениеводства, животноводства и других отраслей АПК внедряются в производства при поддержке Правительства Новосибирской области. В 2023 году такая поддержка будет увеличена.

С новыми разработками ученых 13 января ознакомился министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев в Новосибирском государственном аграрном университете (НГАУ). Как подчеркнул министр, университет находится в тесной связке с реальным сектором экономики – промышленностью, сельским хозяйством, и задача Правительства региона – поддержать это взаимодействие, направленное на развитие импортозамещающих технологий.

«Современные ученые понимают, что нужно реальному бизнесу и пытаются быстро отвечать на эти запросы. Задача государства при этом – поддержать этот взаимный интерес на научные исследования и разработки от бизнеса и обеспечить, чтобы эти разработки выполнялись нашими научными институтами. На это направлен один из наших инструментов господдержки – конкурс трансфера технологий, который в этом году по поручению Губернатора увеличен вдвое – этот инструмент будет дофинансирован до 150 млн рублей. Таким образом, Правительство региона финансово и административно поддерживает совместное движение ученых и производственников, что особенно важное сегодня, в условиях необходимости импортозамещения по самым разным направлениям, в том числе, по реагентам, комплектующим и кормовым добавкам в сфере АПК», – подчеркнул Вадим Васильев.

Субсидия инновационным компаниям на подготовку, осуществления трансфера и коммерциализацию технологий уже получили новосибирские компании АПК на сумму порядка 21 млн рублей. Согласно этому механизму, на условиях софинансирования участники конкурса смогут претендовать на поддержку до 20 млн рублей на реализацию своих научных проектов.

В числе таких научных разработок лабораторий аграрного университета – аэраторы для рыбохозяйственной отрасли, которые позволяют насыщать водоемы кислородом, в том числе, помогут оживлять заморные водоемы. Также в ряду разработок ученых-аграриев – безвредные для человека препараты, губительно воздействующие на ДНК вредителей, полезные насекомые (специально выведенные жуки, клещи, клопы и другие), которые без использования химических средств также уничтожают вредителей, – к примеру, «родственник» божьей коровки – хищный жук криптолемус эффективно борется с мучнистым червецом. Большое внимание ученые уделяют разработкам в сфере кормов для животных, так в одной из лабораторий ведется промышленное разведение мухи черная львинка и иных насекомых, из которых получают биополимеры, белки, жиры, органические удобрения.

Напомним, НГАУ входит в СиббиоНОЦ вместе с 7 новосибирскими вузами. Также в СиббиоНОЦ входят 9 научных институтов, 4 организации реального сектора экономики, реализуется 66 проектов.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : Новосибирская область АПК Андрей Травников


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