Работникам ПАО «Тяжстанкогидропресс» погасят часть задолженности по зарплате

По информации пресс-службы регионального правительства, на завод «Тяжстанкогидропресс» поступил первый транш 4,6 млн рублей. Второй транш размером 5 млн рублей ожидается до 25 мая – эти средства будут направлены, в том числе на погашение задолженности по зарплатам за апрель.

По информации генерального директора ПАО «Тяжстанкогидропресс» Амира Мифтахова, 7 мая 2021 года предприятие осуществило отгрузку произведенной продукции АО «Выксунский металлургический завод» на сумму 10 млн рублей. Из полученной прибыли руководство завода планирует произвести оплату задолженности по заработной плате работникам предприятия. В настоящее время для стабильной работы завода на свои рабочие места возвращены 11 работников.

Как сообщил заместитель губернатора Сергей Сёмка, правительство Новосибирской области продолжает работу по реализации мер помощи предприятию.

— Диалог с руководством завода «Тяжстанкогидпропресс» ведется на постоянной основе. Они планирует направить на погашение мартовской задолженности по зарплате работников часть средств, полученных от реализации крупного заказа. Областные власти проконтролируют этот процесс, — подчеркнул Сергей Сёмка.

В данный момент завод планируют вывести на экономическую рентабельность, также главной целью является выплата работникам положенной зарплаты.