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ВТБ возобновляет публикацию финансовых результатов и сообщает о результатах работы

  • 05/04/2023, 15:47
ВТБ сообщает о результатах 2022 года, двух месяцев 2023 года и предварительных данных за первый квартал 2023 года.

новости бизнесаФинансовые результаты прокомментировал Дмитрий Пьянов, Заместитель Президента-Председателя Правления, Финансовый директор банка. Он отметил, что группа ВТБ в 2022 году столкнулась с беспрецедентными вызовами, став первой мишенью для санкций, что привело к фиксации существенных убытков.

«Тяжелые внешние условия потребовали от нас принятия быстрых и четких решений. Мы смогли оперативно перестроить бизнес и процессы, сохранили клиентскую базу и ключевые продуктовые компетенции, а приобретение Группы «Открытие» позволило нам укрепить наши рыночные позиции в ключевых сегментах розницы и обслуживания малого и среднего бизнеса.  Уже начиная с четвертого квартала 2022 года группа ВТБ вернулась к прибыльности, и сильные результаты первого квартала 2023 года с ожидаемой чистой прибылью около 140 млрд рублей подтверждают устойчивость нашего бизнеса и полный возврат к нормализованной рентабельности», — рассказал Дмитрий Пьянов.

По его словам, дополнительная эмиссия обыкновенных акций (реализована в марте) и генерация капитала в течение текущего года позволят группе укрепить капитал и поддерживать прибыльный органический рост бизнеса. Группа продолжит работу в качестве ключевого финансового института, который поддерживает развитие экономики России и предоставляет качественные и современные банковские сервисы для всех групп клиентов.

Финансовые результаты группы ВТБ по МСФО

По итогам первого квартала 2023 года группа ВТБ демонстрирует восстановление рентабельности бизнеса. По предварительным результатам чистая прибыль Группы за первый квартал составила около 140 млрд рублей.

По итогам 2022 года активы группы ВТБ достигли нового исторического максимума, увеличившись по итогам года на 17,1% и составив на конец года 24,4 трлн рублей. По состоянию на 28 февраля 2023 года объем совокупных активов группы ВТБ незначительно изменился и составил 24,3 трлн рублей.

Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 17,4 трлн рублей, увеличившись за год на 18,1%. При этом в 2022 году кредиты физическим лицам увеличились на 17,5% до 5,6 трлн рублей. Объем кредитов юридическим лицам увеличился за 2022 год на 18,4% до 11,8 трлн рублей, по состоянию на конец февраля 2023 года корпоративные кредиты приросли на 0,9%, достигнув 11,9 трлн рублей.

По итогам 2022 года финансовый убыток группы ВТБ составил 613 млрд рублей. На него повлияли: расходы за вычетом доходов по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами; убытки от выбытия дочерних и ассоциированных компаний и совместных предприятий преимущественно ввиду утраты контроля группой ВТБ над ВТБ Банк Европа и ВТБ Капитал Плс вследствие введенных в отношении Группы санкций; cоздание экстраординарных (вызванных санкциями) резервов под кредитные убытки по долговым финансовым активам и под кредитные убытки по прочим финансовым активам и обязательствам кредитного характера; убытки вследствие реализации процентного риска.

Фото: freepik.com

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Регионы: Сибирь

Теги : финансовые результаты ВТБ


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