Цены на сырое молоко практически сравнялись с себестоимостью его производства

— Тенденция падения цен на сырое молоко актуальна для всей России, в том числе для регионов Сибири. Очень существенное сокращение закупочных цен со стороны переработчиков началось в апреле. Сейчас они в среднем на 3 рубля ниже, чем осенью 2022 года. По факту закупочная цена сырого молока сегодня приближается к себестоимости его производства, — сообщил редакции Infopro54 председатель правления «СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ», член правления Национального союза производителей молока «СОЮЗМОЛОКО», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко. — Если будет дальнейшее снижение, то производство молока будет гарантированно убыточной деятельностью. Многие хозяйства, где содержатся до 500-600 голов, будут вынуждены избавиться от молочного направления животноводства, чтобы не генерировать убытки, и потом они на рынок уже не вернутся.

По словам эксперта, падение закупочной цены на сырое молоко обусловлено ситуацией на рынке молочной продукции. По данным «Союзмолока», в целом по России спрос на традиционную молочную продукцию — молоко, кефир, сметана, творог — сократился примерно на 1%, на полках в магазинах цены находятся на прежнем уровне, а по продажам в стоимостном выражении даже фиксируется рост.

Иная ситуация, по его наблюдению, в категории комодитес: сухое обезжиренное молоко, цельное сухое молоко, сыры. Переработчики, которые выпускают эту продукцию, говорят о сокращении спроса. У кондитерских компаний, использующих это сырье, тоже произошло серьезное сокращение рынков сбыта. В результате на складах скопился большой объем сырья, который давит на рынок и вынуждает переработчиков снижать свои цены, а также «выкручивать руки» производителям в части закупочных цен на сырье. По данным «Союзмолока», к концу 2022 года запасы сырья на складах переработчиков выросли на 40%, по сравнению с концом 2021 года.

— Я бы сказал, что сейчас на молочном рынке паника, так как переработчики ждут, что цены просядут еще больше. У многих кондитеров встал экспорт, они резко сократили закупки сырья, особенно сухого молока и подсырной сыворотки, — говорит Елисеев. — Чтобы хоть что-то выручить за свою продукцию, они вынуждены снижать цены, а чтобы не работать в убыток, в одностороннем порядке снижают закупочные цены или отказываются от поставок.

— Сейчас все участники пытаются переложить эту проблему на производителей, — констатирует Игорь Елисеенко.

При этом эксперт подчеркивает, что срок годности молочного сырья ограничен и заканчивается, что также давит на рынок. После истечении срока годности эту продукцию использовать будет невозможно, — это жестко контролируется системой «Меркурий» и маркировкой.

По информации редакции, 4 апреля проблема затоваривания молочного рынка обсуждалась в Минсельхозе Новосибирской области, где Игорь Елисеенко внес ряд предложений по нормализации ситуации.

— Я предложил на такие совещания приглашать не только производителей молока и переработчиков, но и ритейлеров. Сети не снижают свою наценку на молоко и молочные продукты. Считаю, что нам нужно садиться за стол и договариваться, распределять риски. Тогда мы сможем решить проблему без серьезных потерь, — говорит Елисеенко. — Кроме того, нужно срочно снимать все искусственные ограничения на экспорт продукции, убирать бюрократическую волокиту. Без внешних рынков сбыта проблему затоваривания в регионе решить будет невозможно. Лучше всего искать выход на экспорт.

Эксперт также предложил региональному Минсельхозу подумать о системе контроля за переработчиками молока.

— У нас в Новосибирской области основные переработчики — это транснациональные компании Pepsico и Danone. Именно они снижают закуп молока. Нужно приглашать на беседу не менеджеров на местах, а выходить на первых лиц этих компаний, — уверен Елисеенко. — Понятно, что сейчас транснациональным компаниям выгодно не закупать сырое молоко, а работать на сухом, но тут нужно подключать контроль государства.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, средняя закупочная цена по молочным предприятиям Новосибирской области (данные в таблице) на неделе с 25 по 31 марта составляла 32,18 рубля за литр, по Новосибирску — 34,4 рубля за литр.

В августе прошлого года участники рынка в комментариях редакции сообщали, что до апреля 2021 года цена на сырое молоко составляла 31 рубль за килограмм (везде — без НДС), к началу летнего периода она опустилась до 28-30 рублей. При этом эксперты поясняли, что базисная цена за литр сырого молока без НДС в регионе варьировалась от 20 до 25 рублей за литр, а затраты на доставку до покупателя доходили до 3-5 рублей за литр.

По данным Новосибирскстата, на 27 марта 2023 года килограмм сливочного масла в Новосибирске в среднем стоил 803 рубля, пастеризованного молока 2,5-3,2% — 79,9 рубля за литр, стерилизованного 2,5-3,2% — 108,5 рубля, сметаны — 246 рублей, творога — 413 рублей, сыра — 728,7 рубля. Для сравнения: в августе 2022 года молоко цельное пастеризованное жирностью 2,5-3,2% продавалось в регионе по цене 76,96 рубля за литр. Цельное стерилизованное — 103,15 рубля за литр. Годом ранее — 63,34 и 91,08 рубля соответственно. За год на пастеризованное молоко цены постепенно росли. Что касается других молочных продуктов, то масло сливочное в августе 2022 в области продавалось по цене 814,37 рубля за килограмм, в июле — 850,4 рубля, а в августе 2021-го — 632,64 рубля. Сметана — 236,75 рублей за килограмм (в августе 2021-го — 195,13 рубля), кисломолочные продукты — 91,59 рубля (71,22 рубля), сливки питьевые — 282,58 рубля (226,03 рубля).

В марте «Коммерсант», со ссылкой на исследование NielsenIQ, сообщал, что в 2022 году продажи творожных десертов в натуральном выражении в России снизились на 18,6%, йогуртов — на 15,2–17,3%. Продажи сметаны, творога, кефира сократились в диапазоне 1,9–4,2%. По данным Ассоциации компаний розничной торговли, ассортимент йогуртов и творожных десертов в крупных сетях сократился примерно на 10% из-за сдержанного потребительского поведения и коррекции спроса и предложения после бурного развития сегмента в предыдущие годы.

Ранее редакция сообщала, что алтайские молочники отправили письмо Путину. Они настаивают на отмене «Честного знака».