«Мегафон» вложит 4,5 млрд рублей в Новосибирскую область

В рамках форума «Технопром» правительство Новосибирской области и ПАО «Мегафон» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное «на развитие экономики Новосибирской области, реализацию национальной программы «Цифровая экономика» и областных социально-экономических программ, привлечение инвестиций в экономику региона, реализацию инфраструктурных и социально-культурных проектов на основе телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни жителей региона». Как уточнил во время пресс-подхода директор по региональному развитию ПАО «Мегафон» Юрий Шишковский, совокупный объем инвестиций, которые компания в рамках реализации соглашения планирует вложить в проекты в Новосибирской области, составляет 4,5 млрд рублей. Из них 1,5 млрд направят на развитие «интернета вещей» на базе технологи NB-IoT и развитие LTE-покрытия в области, в том числе в отдаленных и малонаселенных пунктах.

2,1 млрд рублей телекомоператор намерен вложить в строительство нового федерального ЦОДа на 500 стоек (еще два будут расположены в Санкт-Петербурге и Самаре).

— Это необходимо для того, чтобы мы стали ближе к клиентам, так как необходимые им сервисы и услуги требуют минимального отклика. Еще 900 млн рублей мы направим на модернизацию существующего ЦОДа, запущенного в 2009 году, — пояснил Шишковский.

2019-2021

— Создание в Новосибирске одного из федеральных ЦОДов позволит нам открыть новые рынки. Во-первых, мы сможем сдавать ЦОД в аренду в виде облачных пространств. Сейчас у нас такой возможности нет, так как существующий центр забит под собственные нужды, а трафик ежегодно растет двузначными цифрами, — говорит Юрий Шишковский. — Кроме того, его появление позволит нам зайти в новую нишу: работать с промышленными предприятиями, собирать данные с оборудования и делать предиктивную аналитику, то есть предсказывать, когда оборудование может выйти из строя, возможность оптимизации затрат.

Строительство нового ЦОДа возможно на территории Промышленно-логистического парка. Сейчас «Мегафон» изучает площадку, технические возможности подключения. Сроки строительства —годы.

Определиться с местом строительства и выйти на площадку компания планирует в ближайшее время, чтобы ввести объект в эксплуатацию в 2021 году.

Напомним, ранее о планах по строительству в Новосибирске крупного ЦОДа 5G для «Цифровой экономики» говорил гендиректор ООО «Новая лизинговая компания» (НЛК, оператор Индустриального парка «Новосиб») Александр Осадчий. По его словам, заказчиком проекта выступает ПАО «Ростелеком». В самой компании эту информацию комментировать отказались.

Фото автора