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«Для транснациональных компаний возврат на российский рынок может стать неактуальным»

Борис Агатов, независимый эксперт по инновациям в ритейле, футуролог, идеолог концепции «Магазин 4:0» — о том, почему иностранные ритейлеры могут не вернуться в РФ.
  • 17/11/2022, 15:00

иностранные ритейлеры— Мы себя защитили на 100 лет. Наш рынок будет неинтересен ритейлерам еще долго, и уходить с него они будут без сожаления. И дело здесь не в политических ситуациях, а в стоимости инвестиций.

Денежный насос работал примерно так: на развитом рынке взял деньги под низкий процент (а то и под нулевой) и вложил на более рискованном рынке, но уже с нормой доходности 15-20% — и получил сверхприбыль, за которую капиталист готов продать свою душу, как писал Карл Маркс. Гениальная схема, правда!

Давайте сравним ставки рефинансирования в ЕС и США двумя годами ранее и сейчас.

Европа

С 2016 года по середину 2022 года ставка рефинансирования в Европе была 0% — целых 6 лет. А депозиты можно было разместить только под отрицательную ставку в -0,25%, чтобы деньги не лежали в банке, а раскачивали спрос.

США

С 2008 по 2016 год ставка была 0,25% (почти нулевая), потом был подъем ставки до 2,5%, и в 2020 году ее снова опустили до 0,25%.

А в России в это время ставка была в среднем около 10%.

То есть разница в стоимости источников финансирования стремилась к бесконечности (особенно если финансирование из Европы было под 0%). Ясно, что коммерческий банк выдаст не под 0%, и у нас никогда не было кредитов под 10%, но пропорция понятна, и разница просто колоссальная — выгода от экспансии на развивающиеся рынки налицо.

А что мы видим сейчас: в США ставка рефинансирования — 4%, в ЕС — 2% с тенденцией к росту, а в России 7,5%.

Не исключено, что ставки Европы и США могут подтянуться к ставкам в России, чтобы справиться с инфляцией, но в любом случае теперь доходность компаний на развитых рынках Америки и Европы должна быть сопоставима с доходностью на развивающихся рынках.

У транснациональных компаний могут быть просто исчерпаны ресурсы для экспансии в виде дешевых кредитов, поэтому и возврат, и экспансия станут для них неактуальными.

По материалу из телеграм-канала эксперта «Агатов Борис Tech Магазин 4.0» 

Фото предоставлено экспертом

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : транснациональные компании ставка рефинансирования иностранные ритейлеры


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