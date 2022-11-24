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ВТБ выдал более 200 млрд рублей по ипотеке с господдержкой

  • 24/11/2022, 14:24
ВТБ с начала года оформил 43 тысячи кредитов по ипотеке с господдержкой. Общий объем сделок составил 208 млрд рублей, что на 16% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

новости бизнесаДоля программы в общем объеме выдач ВТБ сейчас составляет 20%. Средний размер кредита достиг 6,5 млн рублей.

Наибольший объем выдач по «Ипотеке с господдержкой-2020» приходится на Москву и область, где заемщики с начала года получили около 85 млрд рублей. На втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область. Здесь на покупку недвижимости банк выдал свыше 23 млрд рублей. В топ-5 регионов по объему сделок также входят Краснодарский край (почти 17 млрд рублей), Республика Татарстан (9,2 млрд) и Ростовская область (5,6 млрд).

«Мы считаем, что решение о дальнейшей судьбе ипотеки с господдержкой должно быть максимально равновесным и отвечать текущим потребностям рынка. Важно не забывать про национальные цели по вводу нового жилья и одновременно – о процентных ставках для заемщиков, средний уровень которых неизбежно повысится после завершения ипотеки с господдержкой. Одновременно мы видим, что программа во многом выполнила свою роль, поддержав и население, и строительную отрасль в 2020-2022 гг. Мы рассчитываем, что при благоприятной экономической ситуации в следующем году рынок жилищного кредитования сможет показать высокие объемы продаж, даже если ипотека с господдержкой не будет продлена», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Он добавил, что в результате смещения спроса заемщиков в сторону вторичного жилья средняя ставка по ипотеке в России уже начала расти. С июня по сентябрь показатель увеличился примерно на 0,5 пп. и достиг 6,71%. По оценке ВТБ, в октябре среднесрочная ставка продолжила рост.

«Если весной этого года около 70% кредитов банки выдавали на объекты в новостройках, то с третьего квартала ситуация поменялась. По статистике ВТБ, сегодня 65% составляет уже доля готовых объектов в ипотечных продажах. По нашей оценке, в условиях дальнейшей реализации отложенного спроса на вторичном рынке средняя ставка по выдаваемым кредитам продолжит увеличиваться. Свой вклад в динамику показателя может внести и возможное изменение ключевой ставки на очередном заседании Банка России в декабре. Поэтому сейчас – самое оптимальное время, чтобы взять ипотеку, особенно если заемщики планируют сделку до конца года», – добавил Анатолий Печатников.

Как отмечает топ-менеджер ВТБ, важно, что для отдельных категорий населения возможность проводить льготные ипотечные сделки сохраняется как минимум до середины 2023 года. Для клиентов с детьми продолжает действовать «семейная ипотека» со ставкой от 5,7% (от 4,7% в ДФО), для работников сферы информационных технологий – IT-ипотека со ставкой от 4,7%, а заемщики, проживающие в ДФО, смогут воспользоваться «Дальневосточной ипотекой» – кредиты по этой программе доступны всего под 1,7%.

Фото: ru.freepik.com

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Регионы: Сибирь

Теги : ипотека с господдержкой ВТБ


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