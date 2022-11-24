Спецоперация — не повод прекращать депутатскую деятельность

Сессия Заксобрания в двух чтениях приняла изменения в областной закон о статусе депутатов Заксобрания Новосибирской области, касающиеся депутатов, участвующих в спецоперации на территории Украины и четырёх регионов, по результатам референдума недавно вошедших в состав РФ.

— Разработка данного проекта закона обусловлена необходимостью установления гарантий депутатам, принимающим участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, — поясняет заместитель председателя комитета по законодательству, государственной политике и местному самоуправлению Игорь Умербаев. — Предлагается установить депутату гарантии сохранения занимаемой должности в Заксобрании на период прохождения службы в Вооружённых Силах РФ, в случае призыва на венную службу по мобилизации или заключении депутатом контракта о прохождении военной службы. Комитет рассмотрел законопроект и рекомендует сессии принять его в двух чтениях.

Как прозвучало в ходе сессии, аналогичные изменения в ближайшем будущем будут приняты и на муниципальном уровне предстоящей сессией горсовета Новосибирска.

Напомним, что из всего областного депкорпуса официально о добровольном участии в спецоперации заявили двое депутатов — первый вице-спикер Андрей Панфёров, который возглавит новосибирский добровольческий батальон «Вега», и депутат, экс-министр здравоохранения области Ярослав Фролов. Из депутатов горсовета в качестве потенциальных добровольцев отметился вице-спикер Евгений Яковенко, в качестве волонтёра в ДНР неоднократно отправлялся депутат Ростислав Антонов. При этом, как ранее сообщали в комментарии редакции Infopro54 Андрей Панфёров и председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев, потенциальных боевых штыков и в одном, и в другом депкорпусах, вполне достаточно.

Никто из вышеперечисленных депутатов в зону спецоперации на 24 ноября еще не выехал. Исключение — Ростислав Антонов, который периодически выезжает в ДНР в качестве волонтера.

Ранее редакция сообщала, как участникам спецоперации депутаты намерены помочь с оформлением ипотеки.