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Спецоперация — не повод прекращать депутатскую деятельность

  • 24/11/2022, 14:08
Автор:
депутаты добровольцы
За депутатами, участвующими в спецоперации добровольно или по частичной мобилизации, сохранят мандаты и должности в областном парламенте.

Сессия Заксобрания в двух чтениях приняла изменения в областной закон о статусе депутатов Заксобрания Новосибирской области, касающиеся депутатов, участвующих в спецоперации на территории Украины и четырёх регионов, по результатам референдума недавно вошедших в состав РФ.

Разработка данного проекта закона обусловлена необходимостью установления гарантий депутатам, принимающим участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, поясняет заместитель председателя комитета по законодательству, государственной политике и местному самоуправлению Игорь Умербаев. Предлагается установить депутату гарантии сохранения занимаемой должности в Заксобрании на период прохождения службы в Вооружённых Силах РФ, в случае призыва на венную службу по мобилизации или заключении депутатом контракта о прохождении военной службы. Комитет рассмотрел законопроект и рекомендует сессии принять его в двух чтениях.

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Как прозвучало в ходе сессии, аналогичные изменения в ближайшем будущем будут приняты и на муниципальном уровне предстоящей сессией горсовета Новосибирска.

Напомним, что из всего областного депкорпуса официально о добровольном участии в спецоперации заявили двое депутатов первый вице-спикер Андрей Панфёров, который возглавит новосибирский добровольческий батальон «Вега», и депутат, экс-министр здравоохранения области Ярослав Фролов. Из депутатов горсовета в качестве потенциальных добровольцев отметился вице-спикер Евгений Яковенко,  в качестве волонтёра в ДНР неоднократно отправлялся депутат Ростислав Антонов. При этом, как ранее сообщали в комментарии редакции Infopro54 Андрей Панфёров и председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев, потенциальных боевых штыков и в одном, и в другом депкорпусах, вполне достаточно.

Никто из вышеперечисленных депутатов в зону спецоперации на 24 ноября еще не выехал. Исключение — Ростислав Антонов, который периодически выезжает в ДНР в качестве волонтера.

 

Ранее редакция сообщала, как участникам спецоперации депутаты намерены помочь с оформлением ипотеки.

Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области

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Рубрики : Власть

Регионы: Украина Новосибирск

Теги : Частичная мобилизация добровольцы депутаты


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